Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddia edildi. Üstelik ünlü çiftin bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğu öne sürüldü. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddia edildi. Ayrıca bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu öne sürüldü.

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Acun Ilıcalı, gönlünü hemşirelik mezunu Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.

Ancak ünlü çiftle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sabah gazetesi'nden Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğunu yazdı.

İşte dikkat çeken o yazı:

"En son, depremzedelere yardım toplamak için televizyonda düzenlenen iki farklı kampanyada sunuculuk yapmasıyla gündeme gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile ilgili bomba bir duyum aldım.

Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş. En büyük kızı Banu Ilıcalı Ceyhun'dan kız torun sahibi de olan 53 yaşındaki Ilıcalı'nın 2.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamileymiş.

'ERKEK ÇOCUĞU OLACAK'

Üstelik Ilıcalı bu kez, farklı bir babalık duygusu tadacakmış. Çünkü dört kızından sonra ilk kez erkek babası olacakmış. Hemşire sevgilisi Ayça Hanım, Ilıcalı Ailesi'ndeki kız hakimiyetine son verip yaklaşık beş ay sonra ünlü televizyoncuyu erkek babası yapacakmış."

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