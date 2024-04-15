ABD'li aktör Alec Baldwin'in film setindeki ölümcül kazayla ilgili karar çıktı
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in oynadığı 'Rust' adlı sinema filminin Ekim 2021'deki çekimlerinde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili görülen davada karar çıktı.
Alec Baldwin'in oynadığı "Rust" filminin çekimlerinde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili olarak, silah amiri Hannah Gutierrez-Reed "kasıtsız adam öldürmek" suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
New Mexico Mahkemesinde görülen duruşmada, Yargıç Mary Marlowe Summer, Gutierrez-Reed'in eylemlerinin şiddet içeren suç teşkil ettiğini belirtti.
Summer, Gutierrez-Reed'e hitaben, "Güvenli bir silahı tek başınıza ölümcül silaha dönüştürdünüz. Siz olmasaydınız Bayan Halyna Hutchins hayatta olacaktı. Bir koca, eşine ve küçük bir çocuk da annesine kavuşacaktı." diye konuştu.
Karar kapsamında filmin silah amiri 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.