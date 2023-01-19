6 gündür aranıyor: Ünlü oyuncu dağda kayboldu!

Ünlü oyuncu Julian Sands’in Güney California dağlarında kaybolduğu ve 6 gündür süren arama çalışmalarında bulunamadığı ortaya çıktı.

6 gündür aranıyor: Ünlü oyuncu dağda kayboldu!

Ünlü İngiliz aktör Julian Sands'in yürüyüş yaptığı Güney California dağlarında kaybolduğu açıklandı.

Cuma günü kaybolduğu açıklanan dağcının 65 yaşındaki aktör Sands olduğu ortaya çıktı. 6 gündür kayıp olan ünlü oyuncuyu bulmak için arama ekipleri günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

Sands, A Room with a View, Leaving Las Vegas ve Warlock filmlerinin yanı sıra 24, Smallville ve Banshee dizileriyle de büyük ün kazanmıştı.

Sands’in cuma günü Los Angeles şehir merkezinden 65 kilometre uzaklıktaki Baldy Dağı’ndaki bir patikada kaybolduğu açıklandı. Yoldaki zorlu koşullar ve çığ riski nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yürüdüğü bildirildi.

Daha önce bölgede iki dağcı hayatını kaybetmişti.

6 gündür aranıyor: Ünlü oyuncu dağda kayboldu! - Resim : 1

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