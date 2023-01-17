Pınar Deniz'in acı kaybı
Pınar Deniz'in amcası Velit Deniz hayatını kaybetti. Bu nedenle Deniz'in önümüzdeki günlerde yer alacağı bazı etkinlikler ertelendi
Pınar Deniz, amcası Velit Deniz'in vefatıyla sarsıldı. Deniz, uzun süredir kalp yetmezliği tedavisi gören amcası Velit Deniz’i kaybetti. Amcasının kaybını öğrendikten sonra hastaneye giden ünlü oyuncuya sosyal medyadan taziye mesajı yağdı.
Amcasının kaybı üzerine Pınar Deniz'in önümüzdeki günlerde katılacağı bazı etkinlikler ertelendi.
Velit Deniz, dün Tarabya Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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