Meli Bendeli: Netflix dizisinde rol verdiler, dışarda etekle gördükleri için rolü geri aldılar
Çukur'da Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş ve ardından ismini de Meli Bendeli olarak değiştirmişti. Bendeli, Netflix'te bir dizide oynamak için anlaştığını ancak 'etek giydiği' için rolün kendisinden geri alındığını söyledi.
Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası çok konuşulan isimlerden biri olan Meli Bendeli, Netflix'te yeni çıkacak Şahmaran dizisi için kendisine rol teklif edildiğini ancak 'etekle görüldüğü' için bu rolün geri alındığını söyledi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Bendeli, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yeni çıkacak @netflixturkiye yapımı Şahmaran dizisinde, bana rol verilmişti. Ama beni dışarda etekle gördüklerinden?? (şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü. İşte ülkedeki sanat camiası. İşte size yeni netflix işi. Hak yiyenin hakkı olmasın dilerim."
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