15 yıl sonra takipleştiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat yanıtı

Aşk-ı Memnu dizisinde rol arkadaşı olan Hazal Kaya ile Beren Saat'in proje sonrası hiç görüşmedikleri hatta Hazal Kaya'nın, Beren Saat'i düğününe bile çağırmadığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncular, 15 yıl aranın ardından sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başladılar.

15 yıl sonra takipleştiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat yanıtı

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından televizyona uyarlanan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

Dizinin Bihter'i Beren Saat ile Nihal'i Hazal Kaya'nın proje sonrası hiç görüşmedikleri hatta Kaya'nın Beren Saat'i düğününe bile çağırmadığı iddia edilmişti.

Ancak 2024 yılının ilk aylarında Saat ile Kaya'nın Selçuk Yöntem'le bir araya gelmesi küslük iddialarına nokta koymuştu.

Ünlü oyuncular son olarak 15 yıl sonra sosyal medya üzerinden takipleşmeleri ile gündeme geldi.

"SİZE ÖYLE GELMİŞ OLABİLİR AMA..."

Gazetemagazin'in haberine göre; bir mekan çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, konuyla ilgisi sorulara yanıt verdi.

Kaya, "Biz bu ortamların eskiyiz, iletişim kurmak takipleşmek ile olmuyor. Size öyle gelmiş olabilir ama bizim ilişkimiz devam ediyor" dedi.

Etiketler
Hazal Kaya Beren Saat Aşk-ı Memnu
Deniz Uğur: Nafakayı gururla ödeyeceğim çünkü adamlık bunu gerektirir Deniz Uğur: Nafakayı gururla ödeyeceğim çünkü adamlık bunu gerektirir
Balık yerken dikkat edin. Boğaza kaçan balık kılçığını çıkaran yöntem Balık yerken dikkat edin. Boğaza kaçan balık kılçığını çıkaran yöntem
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti
Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon sürprizi: 5 yeni isim diziye dahil oluyor Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon sürprizi: 5 yeni isim diziye dahil oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Deniz Uğur: Nafakayı gururla ödeyeceğim çünkü adamlık bunu gerektirir Deniz Uğur: Nafakayı gururla ödeyeceğim çünkü adamlık bunu gerektirir