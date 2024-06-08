15 yıl sonra takipleştiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat yanıtı

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından televizyona uyarlanan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

Dizinin Bihter'i Beren Saat ile Nihal'i Hazal Kaya'nın proje sonrası hiç görüşmedikleri hatta Kaya'nın Beren Saat'i düğününe bile çağırmadığı iddia edilmişti.

Ancak 2024 yılının ilk aylarında Saat ile Kaya'nın Selçuk Yöntem'le bir araya gelmesi küslük iddialarına nokta koymuştu.

Ünlü oyuncular son olarak 15 yıl sonra sosyal medya üzerinden takipleşmeleri ile gündeme geldi.

"SİZE ÖYLE GELMİŞ OLABİLİR AMA..."

Gazetemagazin'in haberine göre; bir mekan çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, konuyla ilgisi sorulara yanıt verdi.

Kaya, "Biz bu ortamların eskiyiz, iletişim kurmak takipleşmek ile olmuyor. Size öyle gelmiş olabilir ama bizim ilişkimiz devam ediyor" dedi.