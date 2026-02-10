Zorlu PSM'deki Bütün Etkinlikler İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zorlu PSM’de düzenlenmesi planlanan iki konser, Beşiktaş Kaymakamlığı kararıyla iptal edildi.

Kaymakamlık, 10 Şubat saat 21.30’da Slaughter To Prevail ve 11 Şubat saat 21.30’da Behemoth gruplarının sahne alacağı konserlerin “toplumsal değerlerle bağdaşmadığı” gerekçesiyle yasak kararı aldı.

Kaymakamlık yaptığı yazılı açıklamada, etkinliklerin birçok toplum kesiminde tepkiye neden olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Kaymakamlık, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 22. maddelerine dayanarak yasak kararı aldı. Kararda ayrıca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesi de gerekçe gösterildi.

BUGÜN VE YARINKİ TÜM ETKİNLİKLER DE İPTAL

Alınan karara göre Zorlu PSM ve Zorlu Center’da her türlü konser, festival, toplu ve biletli program yapılamayacak. Yasak 10 Şubat saat 00.01’den 11 Şubat saat 23.59’a kadar toplam iki gün sürecek.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat saat 21.30’da “SLOUGHTER TO PREVAIL” isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30’da “BEHEMOTH” isimli grup tarafından düzenlenecek olan konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda;

Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden;

Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01’den 11.02.2026 saat: 23.59’a kadar 2 (iki) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır.”

İPTAL ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

İki grubun İstanbul konserleri duyurulur duyurulmaz sosyal medyada iptal çağrıları yükseldi. Tepki gösterenler, grupların içeriklerinin dini ve toplumsal hassasiyetleri zedelediğini belirtti. Bazı kullanıcılar, sahne performanslarında kullanılan sembollerin rahatsız edici şovların ahlaki değerlere aykırı olduğunu savundu. Kaymakamlığın açıklamasının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı karara tepki gösterdi

