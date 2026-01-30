Hollywood’dan Bir Yıldız Daha Eksildi

Evde Tek Başına filmleriyle hafızalara kazınan Catherine O’Hara, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Hollywood’dan Bir Yıldız Daha Eksildi
Geç Saatler, Beterböcek, Evde Tek Başına, Noel Gecesi Kabusu gibi yapımlarda rol alan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara 71 yaşında hayatını kaybetti. Emmy Ödüllü ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto'da dünyaya gelen O'Hara, kült haline gelen ilk iki Evde Tek Başına filminde Macaulay Culkin'in annesi rolüyle dünya çapında bir şöhrete kavuştu. Sanatçı, Schitt's Creek dizisinin 80 bölümünün tamamında hayat verdiği eksantrik Moira Rose karakteriyle izleyicileri kendine hayran bırakmayı başardı.

Kaynak: Halk TV

