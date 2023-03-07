Yönetmen Steven Spielberg: Evrendeki tek zeki tür olmamız imkânsız

"The Fabelmans", "West Side Story", "The Post", "ET" ve "Lincoln" gibi filmlere imza atan Hollywood yönetmeni Steven Spielberg, konuk olduğu The Late Show With Stephen Colbert programında uzaylılar ve UFO'lar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Sputnik'in aktardığına göre Spielberg, "Evrende yalnız olduğumuzu sanmıyorum. Bence evrendeki tek zeki tür olmamız matematiksel olarak imkânsız. Bu tamamen imkânsız. Ve heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Uzaylılarla insanlar arasındaki 500'den fazla karşılaşmayı araştırdığını ifade eden yönetmen, keşfettiklerini 'büyüleyici' olarak nitelendirdi. ABD hükümetinin ayrıntıları gizli tutmaya çalıştığına inandığını söyleyen Spielberg, şöyle konuştu:

"Orada bir şeyler var. İnanmak için böyle bir şeyi görmem gerektiğini düşünecek türden bir insan olduğum için inançlı mıyım bilmiyorum. Hiç görmediğim ya da deneyimlemediğim şeyler hakkında bir şeyler uydurabilir ve filmler yapabilirim. Bu iyi bir şey. Bir şeye gerçekten inanmak için bizzat karşılaşmam gerek."

'ORTAYA ÇIKAN ŞEYLER BÜYÜLEYİCİ'

Şimdiye dek izah edemeyeceği hiçbir şey görmediğini kaydeden Spielberg, "Hiç UFO görmedim. Keşke görseydim. Ama bazı insanların açıklayamadıkları şeyler gördüklerine inanıyorum. Son zamanlarda ortaya çıkan şeylerin büyüleyici olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Filmler dışında, herhangi birinin 400 milyon ışık yılı öteden dünyayı ziyaret etmesinin neredeyse imkânsız göründüğünü söyleyen yöntemen, "Tabii eğer köpekbalığından atlayıp solucan delikleri aracılığıyla buraya gelmenin bir yolunu bulmadılarsa" diye konuştu.

Oscar ödüllü yönetmen, bir dünya dışı varlıkla karşılaştıktan sonra hayatı değişen mavi yakalı bir işçiyi konu alan 1977 yapımı "Close Encounters of the Third Kind" ve insanlığı yok etmeye çalışan bir uzaylı istilasını konu alan 2005 yapımı "War of the Worlds" filmlerini yönetmişti.