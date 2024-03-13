Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği açılıyor

1993’ten bugüne İstanbul’da Ermenice edebiyata ve Ermeni kültürüne açılan bir pencere olma

sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Aras Yayıncılık’ın desteği ve yayınevinin Beyoğlu-Hıdivyal

Palas’taki merkezinde 2019’dan bu yana çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Yesayan Salonu

deneyimiyle; 2022 yılının sonunda Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu.

Yesayan Derneği, ulusal ve uluslararası akademik ve kültürel çalışmalar gerçekleştirmek,

Türkiye’de ve farklı ülkelerde yayımlanmış Ermenice kitap ve dergilerle, araştırma, inceleme,

anı, biyografi ve edebiyat türlerinde farklı dillere ait kitap ve dergilerden oluşan bir arşiv ve

araştırma merkezi oluşturmak, araştırmacıların ve toplumun farklı kesimlerinden ilgililerin bu

arşiv ve merkezden yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

NELER YAPILACAK?

1993’ten bu yana Aras Yayıncılık’ın çatısı altında toplanan kitap, dergi ve tüm belgeler bir kütüphane - arşiv merkezinde bir araya getirilecek. Bu girişimle, Türkiye’de köklü bir geçmişi olan

Ermenice yayının geleneğinin geleceğe taşınmasına destek olacağı aynı zamanda önemli bir

bellek çalışmasını da oluşturacağı düşünülüyor.

Kütüphanede 1800’lerin başından günümüze uzanan bir zaman diliminde dünyanın

dört bir yanında basılmış Ermenice, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve diğer dillerde kitap, dergi gibi

değerli eserler bulunuyor.

Yıllar süren çabalar sonucunda bir araya getirilen kütüphane ve arşivde 8000’den fazla kitap,

200’den fazla süreli yayının binlerce sayısı, el yazmaları, kupürler, fotoğralar, haritalar,

mektuplar, posterler, broşürler, ses ve video kayıtları bulunuyor.

Kişisel bağışlar, hediyeler ve yayınevi faaliyetleri sırasında arşiv toplama, kütüphane oluşturma

çabalarıyla bir araya gelen koleksiyonlar, 2021 yılından bu yana gönüllülerin desteğiyle

sınıflandırılıp ve kataloglanıyor. Yesayan.org adresinden erişime açık olan koleksiyonlar gün

geçtikçe büyüyor.

Bu devasa malzemenin tasnifinin yanı sıra, büyük ölçekli veritabanları ve dijitalleştirme

çalışmalarıyla matbu kültürel mirasın sürdürülebirliğinin sağlanması Yesayan Derneği’nin

gelecek hedefleri arasında yer alıyor.

DERNEK MERKEZİ YENİLENDİ

Hıdivyal Palas’ın giriş katında, otuz yıl Aras Yayıncılık’a ev sahipliği yapmış olan ofisi devralan

derneğin kuruluşundan sonraki süreçte mevcut kitap ve arşivlerin güvenli bir şekilde korunması,

araştırmacılara konforlu bir çalışma ortamının oluşturulması ve derneğin yeni salonunda

etkinliklere, atölyelere ev sahipliği yapabilmesi için mimar Zakarya Mildanoğlu ve tasarımcı

Serkan Aka dernek merkezinin yenilenmesi için birlikte çalıştı. CultureCIVIC Kültür Sanat Destek

Programı’nın, Yapısal Destek Hibesi sayesinde arşiv materyalleri ve kitaplarımız güvenli bir

şekilde koruyacağımız çelik arşiv dolaplarını temin ettik.



