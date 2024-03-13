Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği açılıyor
Türkiye'de Ermenice yayıncılığın gelişiminde büyük katkı sunan Aras Yayıncılık, Yesayan Salonu'nun ardından Yesayan Edebiyat ve Kültür Derneği'ni açıyor.
1993’ten bugüne İstanbul’da Ermenice edebiyata ve Ermeni kültürüne açılan bir pencere olma
sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Aras Yayıncılık’ın desteği ve yayınevinin Beyoğlu-Hıdivyal
Palas’taki merkezinde 2019’dan bu yana çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Yesayan Salonu
deneyimiyle; 2022 yılının sonunda Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği kuruldu.
Yesayan Derneği, ulusal ve uluslararası akademik ve kültürel çalışmalar gerçekleştirmek,
Türkiye’de ve farklı ülkelerde yayımlanmış Ermenice kitap ve dergilerle, araştırma, inceleme,
anı, biyografi ve edebiyat türlerinde farklı dillere ait kitap ve dergilerden oluşan bir arşiv ve
araştırma merkezi oluşturmak, araştırmacıların ve toplumun farklı kesimlerinden ilgililerin bu
arşiv ve merkezden yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.
NELER YAPILACAK?
1993’ten bu yana Aras Yayıncılık’ın çatısı altında toplanan kitap, dergi ve tüm belgeler bir kütüphane - arşiv merkezinde bir araya getirilecek. Bu girişimle, Türkiye’de köklü bir geçmişi olan
Ermenice yayının geleneğinin geleceğe taşınmasına destek olacağı aynı zamanda önemli bir
bellek çalışmasını da oluşturacağı düşünülüyor.
Kütüphanede 1800’lerin başından günümüze uzanan bir zaman diliminde dünyanın
dört bir yanında basılmış Ermenice, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve diğer dillerde kitap, dergi gibi
değerli eserler bulunuyor.
Yıllar süren çabalar sonucunda bir araya getirilen kütüphane ve arşivde 8000’den fazla kitap,
200’den fazla süreli yayının binlerce sayısı, el yazmaları, kupürler, fotoğralar, haritalar,
mektuplar, posterler, broşürler, ses ve video kayıtları bulunuyor.
Kişisel bağışlar, hediyeler ve yayınevi faaliyetleri sırasında arşiv toplama, kütüphane oluşturma
çabalarıyla bir araya gelen koleksiyonlar, 2021 yılından bu yana gönüllülerin desteğiyle
sınıflandırılıp ve kataloglanıyor. Yesayan.org adresinden erişime açık olan koleksiyonlar gün
geçtikçe büyüyor.
Bu devasa malzemenin tasnifinin yanı sıra, büyük ölçekli veritabanları ve dijitalleştirme
çalışmalarıyla matbu kültürel mirasın sürdürülebirliğinin sağlanması Yesayan Derneği’nin
gelecek hedefleri arasında yer alıyor.
DERNEK MERKEZİ YENİLENDİ
Hıdivyal Palas’ın giriş katında, otuz yıl Aras Yayıncılık’a ev sahipliği yapmış olan ofisi devralan
derneğin kuruluşundan sonraki süreçte mevcut kitap ve arşivlerin güvenli bir şekilde korunması,
araştırmacılara konforlu bir çalışma ortamının oluşturulması ve derneğin yeni salonunda
etkinliklere, atölyelere ev sahipliği yapabilmesi için mimar Zakarya Mildanoğlu ve tasarımcı
Serkan Aka dernek merkezinin yenilenmesi için birlikte çalıştı. CultureCIVIC Kültür Sanat Destek
Programı’nın, Yapısal Destek Hibesi sayesinde arşiv materyalleri ve kitaplarımız güvenli bir
şekilde koruyacağımız çelik arşiv dolaplarını temin ettik.