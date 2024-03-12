KİTAP Dergisi 2023’ün en iyilerini seçti: Rıdvan Akar ve Hilmi Hacaloğlu’nun Erdal Aksoy kitabına özel ödül

KİTAP dergisinin Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal’dan oluşan 2023 Yılın Telif, Yılın Çeviri kitapları ve Yılın Yayınevi Seçici Kurulu, Murathan Mungan’ın “995 km” isimli romanına Yılın Telif Kitabı ödülünün verilmesini oy birliği ile kararlaştırdı.

Aynı Seçici Kurul, Ali Volkan Erdemir’in dilimize Japoncadan çevirdiği Kunio Nakamura ve Hiroko Dozen imzalı “Haruki Murakami Sözlüğü” kitabına Yılın Çeviri Kitabı ödülünün verilmesini yine oy birliğiyle karar verdi.

Yılın Yayınevi ödülünün sahibi ise aynı seçici kurulun oy birliği ile Dergâh Yayınları olarak belirlendi.

Adnan Özyalçıner’e Ömür Boyu Emek Ödülü verilmesi yine aynı seçici kurul tarafından oybirliği ile kararlaştırıldı.

Burak Önder, Didem Eryar Ünlü, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar’dan oluşan 2023 “İş Dünyası” kitapları Seçici Kurulu oy birliği ile Daron Acemoğlu ve Simon Johnson’ın “İktidar ve Teknoloji” kitabını Yılın İş Dünyası İktisat Kitabı olarak seçti.

Asım Kibar’ın “Güven En Değerli Servet” kitabı ise Yılın İş Dünyası Anı ve Deneyim Kitabı ödülünün oy birliğiyle sahibi oldu.

Uygar Özesmi ve Selin Gücüm’ün kaleme aldıkları “İyi Şirket” yine aynı seçici kurul tarafından oy birliğiyle Yılın İş Dünyası Strateji Kitabı olarak belirlendi.

“İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven” oy birliğiyle Yılın İş Dünyası Kurum Kitabı ödülünün oy birliğiyle sahibi oldu. Kitabı Sevecen Tunç yayına hazırladı.

KİTAP dergisi Yılın En İyileri ödüllerinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” nedeniyle iki ödül daha verildi: “Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Seri” ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları “özel ödül”e değer bulundu.

Necdet Buzbaş’ın hazırladığı “Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda Sanayisinin 99 Yılı” da “özel ödül” sahibi oldu.

KİTAP dergisi “özel ödülü” Yılın İş Dünyası Biyografi Kitabı olarak Rıdvan Akar ve Hilmi Hacaloğlu’nun “Hayat Problem Çözmekmiş - Dünya Devlerinin Türk Ortağı Erdal Aksoy’un Yaşam Öyküsü”ne verildi.

Yılın Kurumsal Yayınevi ödülü ise Pera Müzesi’nin oldu.

Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün ve Sevin Okyay’dan oluşan 2023 Yılın Polisiye Kitabı Seçici Kurulu, Cengiz Bahadır’ın “Çocuk, Bir Başkomiser Aras Emre Polisiyesi” kitabına Yılın Telif Polisiye Kitabı ödülü verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Bu yıl polisiye alanından verilen ödüllerden birisi de “Polisiye Edebiyata Katkı” ödülü oldu. Aynı jüri ödülün Ercan Akbay’a verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç’tan oluşan 2023 Yılın Gastronomi Kitabı Seçici Kurulu, oy birliği Priscilla Mary Işın’ın “Osmanlı

Mutfak Sözlüğü” kitabına “Yılın Gastronomi Kitabı” ödülünü oy birliğiyle verdi.