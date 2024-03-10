Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine iddialı transfer

ATV'de salı akşamları yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ekibine yeni bir oyuncu katıldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine iddialı transfer

'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Bahar' ve 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle iyice hareketlenen salı akşamları ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği, Gökhan Horzum’un yazmaya başladığı diziye Serkan Barka karakteri katılıyor.

Rolü titiz bir arayış sonrası genç yetenek Ahmet Can Doğanbey’in canlandırmasına karar verildi. Yeni bölümde Erman Barka’nın (Levent Özdilek) oğlu olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da boy gösterecek olan Doğanbey, yurt dışında eğitim görmüş, 4 dil bilen donanımlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine iddialı transfer - Resim : 1

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