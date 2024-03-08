Dragon Ball serisinin yaratıcısı Akira Toriyama hayatını kaybetti

Dünyada oldukça sevilen Dragon Ball isimli manga serisinin çizeri Akira Toriyama 68 yaşında hayatını kaybetti.

Bird Studio'dan yapılan açıklamada, Toriyama'nın beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamanını yitirdiği bildirildi.

Stüdyonun açıklamasında "Başaracağı daha pek çok şey olabilirdi. Ancak, bu dünyaya birçok sanat eseri bıraktı” ifadelerine yer verildi.

Toriyama'nın 1984'te başlayan Dragon Ball manga serisi, aynı zamanda son derece popüler anime serilerine, video oyunlarına ve filmlere dönüştürülmüştü.