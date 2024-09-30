Yalı Çapkını'nın Final Tarihi Belli Oldu

Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın ne zaman final yapacağı belli oldu. Dizinin eski oyuncusu Özge Serçeler, 3. sezonun son sezon olacağını duyurdu.

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Yalı Çapkını'nın Final Tarihi Belli Oldu

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını hayranlarını üzecek haber dizinin eski oyuncusu Öznur Serçeler’den geldi. Öznur Serçeler, basına konuştuğu sırada, dizinin ne zaman final yapacağını açıkladı.

Serçeler konuya ilişkin açıklamasında, diziden ayrılığına ilişkin de konuşurken, “Ben ayrılık gibi hissetmedim. Hep söylüyoruz ya yeri özel. Ama Yalı Çapkını artık benim için belli bir aşamayı tamamlamıştı. Zaten bu sezon galiba final yapacak. 4. Sezon olmayacak diye biliyorum. Tabii belki değişebilir belki değişmez ama 3. Sezonda bitecek” ifadelerini kullandı.

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