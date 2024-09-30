Uluslararası Halk Oyunları Festivali Fethiye'de
Fethiye’de uluslararası halk oyunları festivali
Muğla’nın Fethiye ilçesinde uluslararası halk oyunları festivali düzenlendi.
Fethiye Belediyesi tarafından Özer Olgun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalde, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Osetya, Dağıstan, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye'den dans ekipleri sahne aldı.
Yöresel kıyafetlerle ülkelerinin danslarını sergileyen ekiplere, belediye yetkilileri tarafından hediyeler verildi.
Gösterilere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kaynak: AA
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