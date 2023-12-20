Usta yönetmen Tunç Başaran'ın ölüm yıl dönümünde belgesel

“Abuzer Kadayıf”, “Uçurtmayı Vurmasınlar”, “Piano Piano Bacaksız”, “Uzun İnce Bir Yol” ve daha pek çok unutulmaz filmleri sinema sektörüne kazandıran kıymetli yönetmen Tunç Başaran vefatının 4. yılında beyaz perdeye gönül vermiş birçok ünlü isim, ailesi ve sevenleriyle birlikte anıldı.

Duygu dolu geçen gecede belgeselin galası ile birlikte usta yönetmen adına resim sergisi gerçekleştirildi.

Bandırma’nın kültür ve sanat anlayışındaki yoluna da ışık tutan, şehrin sanat yapısıyla özdeşleşen Tunç Başaran ismi Bandırma’nın en değerli simgelerindendir. Vefatının ardından kısa bir süre sonra, Bandırma Belediyesi tarafından sahil bandında ki kültür merkezinin adı Meclis kararı ile değişerek “Tunç Başaran Kültür Merkezi” yapıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun konuşmalarında “Ömrünü sinemaya ve sanata adamış, sadece ülkemiz için değil uluslararası alanda da ödüllere layık görülecek bir sanatçıdır. Tunç Başaran hem Bandırma hem Türkiye için kıymetli bir şahsiyettir. Eminim ki hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Bandırma kültürüne ve sanatına sahip çıkan bir kent. Başaran ailesi sanatın birçok alanı ile bu sektöre gönül vermiş bir aile. Yerel yönetim olarak her zaman yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bir şehri yönetmek sadece yol, kaldırım yapmak demek değildir. Ölümsüzlüğünün 4.yılında kalıcı bir eser bırakmak istedik. Sevgi ve saygıyla anıyor ve Allahtan rahmet diliyorum.” İfadelerine yer verdi.

Tunç Başaran’ın yeğeni Pelin Onat “Çok duygu yüklü ve gururluyum. Bu belgesel sevginin ölümsüzlüğüne inan herkese armağan olsun. Proje boyunca desteklerini bir an olsun esirgemeyen ve bizi hiç yalnız bırakmayan Başkanımız Tolga Tosun’a teşekkürü borç biliyorum.” dedi.

Büyük emek ve mesailerle hazırlanan belgesel film de Murat Özdemir, Naime Pınar Atan, Naci Çelik, Reis Çelik, Yasemin Demirel, Selma Güneri, Şakir Eroğlu, Emin Sivas, Nilüfer Aydan, Meriç Başaran, Pelin Onat, Ahmet Mekin ve Vecdi Sayan gibi kıymetli isimler yer alıyor.

Senaryo ve kurgusunu Zeynep Bayraktutan’ın hazırladığı belgeselin yönetmenliğini Zeynep Bayraktutan ve Gökhan Kasapoğlu yaptılar. Proje direktörlüğünü Tunç Başaran’ın kardeşi sinema ve tiyatro oyuncusu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat gerçekleştirdi.

DUYGU DOLU BİR GECE YAŞANDI

Belgeselin izlenmesinin ardından yapımda emeği geçen isimlere Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından plaket verildi.

Tunç Başaran’ın kardeşi Meriç Başaran plaket takdiminin ardından “Ben ruhların ölümsüzlüğüne inananlardanım. Abimin ölümsüzlüğünün 4. yıldönümündeyiz. Annemin ve abimin burada bizimle olduğuna inanıyorum.” Dedi.

Tunç Başaran hayatı boyunca başarılarını ve insan ilişkilerini sevgiyle kazanmış biridir. Onun hayata bakış açısını “Kötü Olan Her şey Sevgiye Muhtaçtır” diyerek anlayabiliriz.