Usta Oyuncu Aydemir Akbaş'a Veda

Akciğer kanseri tedavisi gören Aydemir Akbaş, ani gelişen sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncudan geçtiğimiz gün acı haber geldi.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. 88 yaşındaki usta oyuncuyu sanatçı arkadaşları, dostları yalnız bırakmadı.

Akbaş'ın yakın dostu İbrahim Tatlıses'in törene tekerlekli sandalye ile katıldığı görüldü.

Göz yaşlarına hakim olamayan Tatlıses, 'Aydemir kimseden para istemez, yardım istemez. Herkesten sevgi beklerdi. Severdim ama o da beni severdi. Anlatacak çok şey var ama böyle 2 dakikaya sığmaz. Son nefesinde beni görmek istediğini anladım ve gittim. Yoğun bakıma girdim, bembeyaz bebek gibiydi. Sağ elimi sol dizinin üstüne koydum. 'Haydoşum ben geldim, buradayım' dedim. Ben gittikten yarım saat sonra canını teslim etmiş. 'Beni mi bekledin Aydemir, teşekkür ederim' Hepimizin başı sağ olsun' dedi.

'HAFIZAMIZDA ALKIŞLARLA KARŞILANDI'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de "Hepimizin hafızasında ve alkışlarla karşılandı. İfade ettiği şey şuydu. Hayatımdaki her türlü değerden vazgeçerim ama Galatasaray’dan vazgeçmem. Bu hala hatıralarımızda yaşıyor. Onun için büyük bir Galatasaraylıyı, büyük bir sanatçıyı sinema, tiyatro oyuncusu ve Türkiye’de herkesin sevdiği büyük bir Galatasaraylıyı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ailesine sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Akbaş'ın cenazesi öğle namazına müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: DHA