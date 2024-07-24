Türk Edebiyatının Usta İsmi Ferit Edgü, Son Yolculuğuna Uğurlandı

88 yaşında aramızdan ayrılan Türk Edebiyatı'nın usta ismi Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk Edebiyatının Usta İsmi Ferit Edgü, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1950 kuşağı sanatçılarından olan öykücü, şair, romancı ve deneme yazarı Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ferit Edgü için Şişli Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene Eşi Filiz Bil Edgü, oğlu Yunus Edgü, kızı Esma Edgü ailesi ve sevenleri katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da cenazeye çelenk gönderdi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edgü’nün naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada Filiz Edgü, tabutu okşayarak eşini uğurladı. Edgü’nün cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

Türk Edebiyatının Usta İsmi Ferit Edgü, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

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