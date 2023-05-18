Terzi dizisi 63 ülkede Top 10'a girdi

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Netflix dizisi 'Terzi', ikinci haftasında da Netflix Top 10'e girdi. Kadrosunda Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi isimlerin de yer aldığı OGM Pictures imzalı dizinin 2. sezonu 28 Temmuz'da başlayacak.

Dizi, ilk 6 günde 26 milyon 140 bin saat izlenmeye ulaşarak Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine ilk haftasından 1. sırada giriş yapmıştı. İkinci haftasında ise 15 milyon 820 bin saat izlenmeye ulaşarak aynı listede 3'üncü sırada yer aldı.

TOPLAM İZLENMESİ 41 MİLYON 960 BİN SAATE ULAŞTI

Dizinin 11 günlük izlenmesi böylece 41 milyon 960 bin saate ulaştı. Şimdiye kadar 63 ülkede Top 10'a girdi.