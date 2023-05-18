Müze ve ören yerlerine giriş yarın ücretsiz olacak

Müze ve ören yerleri, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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Müze ve ören yerlerine giriş yarın ücretsiz olacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla bir duyuru yaptı.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"18 Mayıs Uluslararası Müzeler Gününde, tüm müze ve örenyerlerimizi ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM'un himayelerinde kutlanacak Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında tüm müzelerimiz saat 23.00'a kadar ziyarete açık olacak." 

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