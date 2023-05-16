Picasso tablosundaki gizli ayrıntı ortaya çıktı

Pablo Picasso'nun ilk eserlerini sanatseverlerle buluşturan Guggenheim Müzesi, sanatçını 'Le Moulin de la Galette' adlı tablosundaki gizli ayrıntıya dikkat çekti.

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Picasso tablosundaki gizli ayrıntı ortaya çıktı

İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun ilk eserlerinden olan 'Le Moulin de la Galette' tablosu, yeniden gündeme geldi. Tabloyu detaylı bir şekilde inceleyen Guggenheim Müzesi, tabloya gizlenmiş bir köpeği ortaya çıkardı. 

New York'taki müze, sanatçının ilk eserlerinden biri olan bu tabloda kırmızı kurdele takmış bir köpeğin yer aldığını açıkladı. 

Söz konusu tabloda, Paris'teki ünlü bir mekanda dans eden insanlar resmediliyor. Üç kişinin oturduğu masadaki köpeği fark eden uzmanlar, siyah boya ile köpeğin üzerinin kapatıldığını belirtti.

Picasso tablosundaki gizli ayrıntı ortaya çıktı - Resim : 1

X-ray ışınları kullanılarak köpeğin gerçekte nasıl göründüğüne dair detaylara ulaşan uzmanlar, sanatçının tabloda başka değişiklikler yaptığını da vurguladı.

'Young Picasso in Paris' adlı sergiyi görücüye çıkaran müze, sanatçının 10 tablosunu ve çizimlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

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