Teoman'dan hayranlarına müjde

Teoman, Temmuz ayında bir "cover" albüm çıkaracağını açıkladı.

Teoman'dan hayranlarına müjde

Türk rock müziğinin tanınan sanatçılarından Teoman, Harbiye'de konser verdi. Bir dönem müziği bıraktığı haberleri ile gündeme gelen Teoman, yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini verdi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan ünlü şarkıcı şu paylaşımda bulundu:

"Temmuz ayında bir 'cover' albüm çıkaracağım. Albümün adı, 'Aşık Bir Adam'. Albümde yer alan, Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i ilk kez bu konserimde söylemişim oldum. Bu albümü hepsi birbirinden güzel, başka arkadaşlarımın yazdığı 6 şarkıyla beraber Temmuz ayında dinleyebilirsiniz."

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