69. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Türkiye'de hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın anısına düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın kısa listesi açıklandı.

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69. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 69’uncusu düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın jürisi, yaptığı değerlendirme neticesinde bu yıl yarışmaya başvuran 100 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi açıkladı.

Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren, Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın anısına 1964 yılından bu yana düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 69’uncusunun sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.

2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Jürinin 100 kitap arasından seçtiği kısa liste alfabetik olarak şöyle:

Anatomi Dersi, Ayşegül Devecioğlu

Bavula Sığmayan, Nermin Yıldırım

Debbağ, Birgül Yansın Aslanoğlu

Gençlik Güzel Şey, Ekin Kadir Selçuk

Hiçkuşu, Melike Koçak

Kışın Herkes Dürüsttür, Murat Çelik

Korkma, Güzel Rüyalar da Var, Mehmet Can Şaşmaz

Miyop, Doğan Yarıcı

Mutedil Dalgalı, Ömür İklim Demir

Ölümlünün Yaşam Fragmanları, Asil Çam

Bu yılki Armağan’ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde Sait Faik’in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanacak.

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