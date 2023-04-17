Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile Harbiye'de

Behzat Ç.' dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son Güncelleme:
Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile Harbiye'de

Usta tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu'nun 18 yılda 700 bin kişinin izlediği, fenomen oyunu ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahnelenecek.

Tüm geliri İstanbul'a gelen depremzede kız öğrenciler için eğitim bursu olmak üzere İstanbul Vakfı'na aktarılacak oyun 20 Nisan Perşembe 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. 

''Behzat Ç.'' ile dizi ekranında fenomen olan Erdal Beşikçioğlu, sahnedeki dev vincin üzerinde eşsiz performans sergilediği, Rus yazar Gogol'ün ölümsüz eserinden uyarlanan ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' oyununu tam 18 yıldır sahneliyor. 

Oyunun 20 Nisan Perşembe akşamı yapılacak temsili, İBB Kültür AŞ'nin ev sahipliğinde, İstanbul Vakfı'nın ''Büyüt Hayallerini'' projesi kapsamında gerçekleşecek. Tüm geliri İstanbul'a gelen depremzede kız öğrencilere üniversite bursu için bağışlanacak olan Tatbikat Sahnesi'nin ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' oyununun biletleri platformlarda satışta.

Son Güncelleme:
Piyanist Ahmad Jamal, 92 yaşında hayatını kaybetti Piyanist Ahmad Jamal, 92 yaşında hayatını kaybetti
Osmanlı padişahlarının iftar sofralarının olmazsa olmazları nelerdi? Osmanlı padişahlarının iftar sofralarının olmazsa olmazları nelerdi?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yerini aldı! İlk rapor çoktan geldi Kızılcık Şerbeti dizisinin yerini aldı! İlk rapor çoktan geldi
Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü
ÇOK OKUNANLAR
200 lira pul oldu: "Yeni banknot basılmak zorunda" "Yeni banknot basılmak zorunda"
'15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki' dedi, üç tanesini sıraladı '15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki'
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'ye kırgın değilim, ama bir şeyi iyi düşünmemiz lazım Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'ye kırgın değilim, ama bir şeyi iyi düşünmemiz lazım
Zirve yürüyüşü sürüyor: Dolar/TL rekor yeniledi! Dolar/TL rekor yeniledi!
"Muhalefet kazanırsa Batı’yla ikinci balayı olur" diyen Timothy Ash, Erdoğan kazanırsa ekonomide yaşanacakları tek tek sıraladı Timothy Ash, Erdoğan kazanırsa ekonomide yaşanacakları tek tek sıraladı