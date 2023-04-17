Piyanist Ahmad Jamal, 92 yaşında hayatını kaybetti

Jazz müziğin önemli isimlerinden piyanist Ahmad Jamal, 92 yaşında hayatını kaybetti. 

Piyanist Ahmad Jamal, 92 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü piyanistin kızı Sumayah Jamal, babasının ölümü ile ilgili haberi New York Times'a doğruladı. 

Profesyonel müzik kariyerini 14 yaşında başlatan Jamal, onu takip eden 68 yılda müzik türlerini ustalıklar harmanlayan kendine özgü bir sound elde etti. 

Birçok eleştirmen, Jamal'ın klasik müzikten popa birçok türü jazz müzikle harmanlaması sebebiyle onun yaratıcılığını Thelonious Monk'la kıyasladı. 

De La Soul, Jay-Z, Common ve Nas gibi isimler, Jamal'ın bestelerini kendi şarkılarında kullandı. Jazz müziğin en önemli isimlerinden kabul edilen Miles Davis hatıratında, "Tüm ilhamın Ahmad Jamal'dan gelir" yazmıştı.

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