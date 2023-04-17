Duygu Asena Roman Ödülü sahibini buldu

Gazeteci ve yazar Duygu Asena anısını ve fikirlerini yaşatmak amacıyla 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena “Kadının Hâlâ Adı Yok” Roman Ödülü sonuçlandı.

Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Asuman Kafaoğlu Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve Elif Tanrıyar’dan oluşan seçici kurul, yaptığı toplantıda Arlin Çiçekçi’yi, Servi Nine ve Üç Güzeller adlı eseriyle ödüle değer gördü.

"Hikâye anlatıcılığında gösterdiği ustalık, Türkçe kullanımındaki yetkinliği, yoğun gerçeklik duygusu, bu topraklarda yüzlerce yıldır kadına ve doğaya uygulanan şiddetin değişmediği gerçeğini İstanbul’daki küçük bir park üzerinden anlatmadaki mahirliği ve kadının adını bulabilmesi, var olabilmesi için sunduğu önermeler gerekçesiyle oy çokluğu ile Arlin Çiçekçi ödüle değer görülmüştür."

Ödülün bu yılki sahibi Arlin Çiçekçi ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Adının yanında anılmayı bile yüklü bir mesuliyet saydığım Duygu Asena adına verilen bu kıymetli ödüle 'Servi Nine ve Üç Güzeller' romanımın layık görülmesinden onur duyuyorum. Duyduğum bu onuru ve tarifsiz mutluluğu ise başta Duygu Asena’nın simgelediği tüm değerlere olmak üzere, bana ve romanıma bu kıymeti atfeden saygın jüri üyelerine ve 2007 yılından bugüne kadar bu ödüle layık görülmüş değerli yazarlara karşı ömürlük bir sorumluluk olarak kabul ediyorum."