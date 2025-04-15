Tarihi Baştan Yazdıracak Keşif! 14 Bin Yıllık Sır Ortaya Çıktı, Bilim Dünyasını Ayağa Kalktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yer alan Girmeler Höyük Yerleşimi’nde süren arkeolojik kazılar, Anadolu tarihi açısından dikkat çekici bulgulara ev sahipliği yapıyor. Akdeniz Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında, Prof. Dr. Burçin Erdoğu'nun alan sorumluluğunda yürütülen kazılarda önemli bir dönemin izleri ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

14 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Kazı sorumlusu Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Girmeler'de yapılan çalışmaların, bölgedeki ilk yerleşimin 14 bin yıl öncesine kadar uzandığını ortaya koyduğunu belirtti. Höyüğün, hem mağara girişinde hem de dışında yapılan kazılar sayesinde erken yerleşim tabakalarının ve kültürel geçiş süreçlerinin izlerinin takip edildiği ifade edildi.

TARİHİ BAŞTAN YAZDIRACAK KEŞİF

Kazılarda elde edilen arkeolojik bulgular, Batı Anadolu’da ilk kez tarım faaliyetlerinin başladığına dair somut kanıtlar sundu. Prof. Erdoğu, Girmeler’deki toplulukların bölgedeki ilk tarımcı yerleşik halkların ataları olduğunu ve bu süreçte çanak çömlek üretimine de geçildiğini vurguladı. Bu geçişin, Batı Anadolu’nun tarihsel gelişiminde önemli bir eşik olduğuna dikkat çekti.

Erdoğu, "Girmeler'de milattan önce 9'uncu bin yıldaki insanların yuvarlak planlı kulübelerde yaşadıkları ve ilk defa tarımı denedikleri anlaşılıyor. Avcı toplayıcı bir toplum olmalarına rağmen tarımın da denendiği anlaşılmakta. Bu süreç çok önemli çünkü Batı Anadolu'da buna ilk kez rastlanıyor. Her zaman doğudan batıya bir göç dalgasının olduğu ve ilk yerleşimlerin bu bölgede göç veya kolonizasyon sonucu milattan önce 7 bin yıllarında ortaya çıktığı farz ediliyordu. Girmeler kazısı tamamıyla bu fikri değiştirdi" dedi.

'ERKEN ANADOLU GENİ' TESPİT EDİLDİ

Kazılarda gün yüzüne çıkarılan insan iskeletleri üzerinde yapılan antik DNA analizleri de ses getirecek nitelikte. Analizlerde, Girmeler’deki bireylerde 'erken Anadolu geni' tespit edildi. Bu genetik yapı, daha önce Orta Anadolu’daki Pınarbaşı yerleşiminde, M.Ö. 17 bin yılına ait iskeletlerde tanımlanmıştı. Girmeler’de bu genetik yapının tespit edilmesi, Batı Anadolu’daki ilk tarımcı toplulukların Orta Anadolu’dan genetik bağ taşıdığını gösteriyor.

TÖRENSEL YAPILAR VE GÖMÜLERE ULAŞILDI

Kazı çalışmalarında ayrıca 3 özel yapının izine rastlandı. Bu yapılar, tören, toplantı ve ritüel amaçlı kullanıldığı düşünülen, sönmüş kireç ve taş parçalarının karışımıyla yapılan terrazzo tabanlara sahip, geometrik ve çizgisel desenlerle süslenmiş yapılar. Bu yapılardan birinin altından ise gömülere ulaşıldı. Bu durumun, Batı Anadolu arkeolojisi açısından bir başka ilk olduğu ifade edildi.

Prof. Dr. Erdoğu, bu çok katmanlı ve özgün keşiflerin Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerine dair bilgileri derinleştirdiğini ve yeni araştırmalara kapı araladığını vurguladı.

Kaynak: AA