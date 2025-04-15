Harry Potter Dizisinin Kadrosu Açıklandı

Yeni Harry Potter dizisi için ilk resmi oyuncu kadrosu belli oldu. Rubeus Hagrid karakterine ünlü oyuncu Nick Frost hayat verecek. Profesör Minerva McGonagall rolünde Janet McTeer, Severus Snape rolünde ise Paapa Essiedu izleyici karşısına çıkacak. Üç oyuncunun da son haftalarda yapım ekibiyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Kadroya katılan bir diğer isim ise Paul Whitehouse oldu. Whitehouse, Hogwarts’ın hademesi Argus Filch karakterini canlandıracak.

Daha önce yapılan açıklamalarda, usta oyuncu John Lithgow’un Albus Dumbledore olarak dizide yer alacağı da doğrulanmıştı.

Yapımın çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyor. İlk sezonun ise gelecek yılın başlarında yayınlanması bekleniyor. Ancak Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger karakterlerini canlandıracak oyuncuların isimleri henüz açıklanmadı.

Kaynak: DHA