Harry Potter Dizisinin Kadrosu Açıklandı

Yeni Harry Potter dizisi için ilk resmi oyuncu kadrosu açıklandı. Yapımın çekimlerine bu yaz başlanacak. İlk sezon ise 2026 yılı başında yayınlanacak.

Son Güncelleme:
Harry Potter Dizisinin Kadrosu Açıklandı

Yeni Harry Potter dizisi için ilk resmi oyuncu kadrosu belli oldu. Rubeus Hagrid karakterine ünlü oyuncu Nick Frost hayat verecek. Profesör Minerva McGonagall rolünde Janet McTeer, Severus Snape rolünde ise Paapa Essiedu izleyici karşısına çıkacak. Üç oyuncunun da son haftalarda yapım ekibiyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Kadroya katılan bir diğer isim ise Paul Whitehouse oldu. Whitehouse, Hogwarts’ın hademesi Argus Filch karakterini canlandıracak.

Daha önce yapılan açıklamalarda, usta oyuncu John Lithgow’un Albus Dumbledore olarak dizide yer alacağı da doğrulanmıştı.

Yapımın çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyor. İlk sezonun ise gelecek yılın başlarında yayınlanması bekleniyor. Ancak Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger karakterlerini canlandıracak oyuncuların isimleri henüz açıklanmadı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Dizi Harry Potter Oyuncu
Son Güncelleme:
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Ünlü Müzisyen Clem Burke Hayatını Kaybetti Ünlü Müzisyen Hayatını Kaybetti
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Ahmet Güneştekin İtalya'nın En Saygın Gazetesinin Kapağında! 'Çağdaş Sanatın Gökyüzüne Türkiye'den Bir Yıldız' Ahmet Güneştekin İtalya'nın En Saygın Gazetesinin Kapağında!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Gitti, Yerine Bomba Gibi Bir İsim Geldi! Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor Pembe Gitti, Bomba Gibi Bir İsim Geldi
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Türk Lezzetleri Damga Vurdu
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek