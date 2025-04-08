Ünlü Müzisyen Clem Burke Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü rock grubu ‘Blondie’nin bastersiti Clem Burke’ün hayatını kaybettiği bildirildi.

Burke’ün acı kaybı grubun resmi internet sitesinden duyurulurken, 70 yaşındakiismin ‘kanserle mücadelenin ardından’ yaşamını yitirdiği bildirildi.

Grubun yazılı açıklamasında, “Clem sadece bir baterist değildi, ‘Blondie’nin kalp atışıydı. Yeteneği, enerjisi ve müziğe olan tutkusu eşsizdi. Sesimize ve başarımıza yaptığı katkılar ölçülemez. Clem, müzisyenliğinin ötesinde sahnede ve sahne dışında bir ilham kaynağıydı. Canlı ruhu, bulaşıcı coşkusu ve kaya gibi sağlam çalışma ahlakı, onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkesi derinden etkiledi” denildi.

Kaynak: DHA