Ahmet Güneştekin İtalya'nın En Saygın Gazetesinin Kapağında! 'Çağdaş Sanatın Gökyüzüne Türkiye'den Bir Yıldız'

İtalya’nın en bilinen gazetelerinden olan ‘Corriere della Sera’nın haftalık kültür eki ‘La Lettura’nın 13 Nisan’da yayımlanacak sayısının kapağında Ahmet Güneştekin yer aldı. Ünlü kültür ekinde Güneştekin’in ‘Kayıp Alfabe’ isimli sergisindeki çalışmalarından olan ‘Alfabe Lahitleri’ eserinin daha önce hiçbir yerde sergilenmeyen bir versiyonu tam sayfa olarak kendisine yer buldu.

İtalya’nın kültürel yaşamında önemli bir yeri olan ‘La Lettura’ 10 yıldan fazla zamandır yayımladığı sanatçı kapaklarında Güneştekin’e yer verdi. Güneştekin, sanat camiasında önemli Ai Weiwei, Anselm Kiefer, Michelangelo Pistoletto, William Kentridge ünlü uluslararası sanatçılarla birlikte anıldı.

Güneştekin’in derginin kapağında yer alan eserinin aynı zamanda NFT haline getirilerek, dijital ortamda da satış için hazırlandığı bildirildi. “Corriere della Sera” dijital sanat evrenini İtalya’da uygulayan ilk yayın; 2021 yılında Apollo 11’in Ay’a inişini çalışarak başlayan yayın, sanatçı kapaklarını NFT’ye dönüştürerek, sanat dünyası ve koleksiyonerler için yeni bakışlar sunmayı hedefliyor.

NFT dijital kapaklar projesiyle birbirinden ikonik sanatçı kapakları, koleksiyonluk dijital ederkere dönüşürken, her ay üzerinde bir QR kod bulunan özel bir baskı yayımlanıyor. BU kod ile Corriere Art Collection uygulaması aracılığıyla kapağın NFT versiyonuna sahip olunuyor.

Bu uygulama içinde Güneştekin’in bu özel çalışması için hazırlanmış ve ünlü sanatçının çalışmalarını anlatan üç dakikalık bir video da izlenebilir hale gelecek.

‘Corriere della Sera’nın kültür eki ‘La Lettura’da Güneştekin için hazırlanan bu özel proje, ‘çağdaş sanatın gökyüzüne Türkiye’den bir yıldızın eklenmesi' olarak yorumlandı.

Kaynak: TV100