Ahmet Güneştekin İtalya'nın En Saygın Gazetesinin Kapağında! 'Çağdaş Sanatın Gökyüzüne Türkiye'den Bir Yıldız'

İtalya'nın kültür dünyanın en önemli basılı yayınlarından olan 'La Lettura'nın 13 Nisan'da yayımlanacak sayısında ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'e yer verildi. Güneştekin'in yer aldığı sayıda, ‘Kayıp Alfabe’ isimli sergisindeki çalışmalarından olan ‘Alfabe Lahitleri’ eserinin daha önce hiçbir yerde sergilenmeyen bir versiyonu yer aldı.

Son Güncelleme:
Ahmet Güneştekin İtalya'nın En Saygın Gazetesinin Kapağında! 'Çağdaş Sanatın Gökyüzüne Türkiye'den Bir Yıldız'

İtalya’nın en bilinen gazetelerinden olan ‘Corriere della Sera’nın haftalık kültür eki ‘La Lettura’nın 13 Nisan’da yayımlanacak sayısının kapağında Ahmet Güneştekin yer aldı. Ünlü kültür ekinde Güneştekin’in ‘Kayıp Alfabe’ isimli sergisindeki çalışmalarından olan ‘Alfabe Lahitleri’ eserinin daha önce hiçbir yerde sergilenmeyen bir versiyonu tam sayfa olarak kendisine yer buldu.

Ahmet Güneştekin İtalya'nın En Saygın Gazetesinin Kapağında! 'Çağdaş Sanatın Gökyüzüne Türkiye'den Bir Yıldız' - Resim : 1

İtalya’nın kültürel yaşamında önemli bir yeri olan ‘La Lettura’ 10 yıldan fazla zamandır yayımladığı sanatçı kapaklarında Güneştekin’e yer verdi. Güneştekin, sanat camiasında önemli Ai Weiwei, Anselm Kiefer, Michelangelo Pistoletto, William Kentridge ünlü uluslararası sanatçılarla birlikte anıldı.

Ahmet Güneştekin İtalya'nın En Saygın Gazetesinin Kapağında! 'Çağdaş Sanatın Gökyüzüne Türkiye'den Bir Yıldız' - Resim : 2

Güneştekin’in derginin kapağında yer alan eserinin aynı zamanda NFT haline getirilerek, dijital ortamda da satış için hazırlandığı bildirildi. “Corriere della Sera” dijital sanat evrenini İtalya’da uygulayan ilk yayın; 2021 yılında Apollo 11’in Ay’a inişini çalışarak başlayan yayın, sanatçı kapaklarını NFT’ye dönüştürerek, sanat dünyası ve koleksiyonerler için yeni bakışlar sunmayı hedefliyor.

NFT dijital kapaklar projesiyle birbirinden ikonik sanatçı kapakları, koleksiyonluk dijital ederkere dönüşürken, her ay üzerinde bir QR kod bulunan özel bir baskı yayımlanıyor. BU kod ile Corriere Art Collection uygulaması aracılığıyla kapağın NFT versiyonuna sahip olunuyor.

Bu uygulama içinde Güneştekin’in bu özel çalışması için hazırlanmış ve ünlü sanatçının çalışmalarını anlatan üç dakikalık bir video da izlenebilir hale gelecek.

‘Corriere della Sera’nın kültür eki ‘La Lettura’da Güneştekin için hazırlanan bu özel proje, ‘çağdaş sanatın gökyüzüne Türkiye’den bir yıldızın eklenmesi' olarak yorumlandı.

Kaynak: TV100

Etiketler
İtalya Türkiye Sanat
Son Güncelleme:
Maltepeli Kadınlar Beyaz Perdeye Adım Attı Maltepeli Kadınlar Beyaz Perdeye Adım Attı
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
Ünlü Müzisyen Clem Burke Hayatını Kaybetti Ünlü Müzisyen Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı