Tansu Özcan, Gerçek Gündem’e anlattı: ’Vefa’yı gördüm ve Kamer Genç’i yazmak istedim

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Genel Sekreteri Tansu Özcan’ın Kamer Genç’in siyasi hayatını anlattığı kitabı, raflardaki yerini aldı.

Kendisini meraklı biri olarak tanımlayan Tansu Özcan, hayata baktığı pencereyi anlatarak sözlerine başladı:

“Sonuçları değil süreçleri merak ettiğim için sosyal bilimlere ilgili, sonuçları gözlemlemeyi sevdiğim için sahada olan biriyim. 1993’te İzmir’de doğdum. 2011 yılından beri üniversite eğitimi için gittiğim Muğla’da yaşıyorum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde doktoram devam ediyor. Siyasal İslam’da Etik üzerine çalışıyorum. Son beş senedir zamanımın çoğunu harcadığım şey saha. Sivil toplum örgütlerinde gerek aktivist gerek profesyonel olarak siyasette ise danışman olarak elde ettiğim deneyim ve gözlem yozlaşmayı mesele edinmemi sağladı. Kamusal ve sivil alanı ortak paydada buluşturan bu meseleyi çözmeden önümüze konan her reçetenin geçersiz olduğunu düşünüyor ve son yirmi yıldaki değer aşımının izini sürüyorum.”

‘VEFA’YI GÖRDÜM VE KAMER GENÇ’İ YAZMAK İSTEDİM

Kamer Genç’in siyasi hayatıyla ilgili kitabı nasıl yazmaya karar verdiğini Gerçek Gündem’e anlatan Özcan, şunları söyledi:

“Siyasette eşine az rastlanır vefa örneği beni Kamer Genç’in hikayesi ile buluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP geçmiş dönem Muğla Milletvekili Nurettin Demir bu yıl sekizincisi gerçekleşen mezarı başındaki eksik bilmem kaç derecelerdeki anmalarla yetinmediler. Genç’in ilham veren hikayesi ile gençlere nasıl umut olabiliriz dediler. Araştırma için memleketine gittiğimde ise aynı vefayı halkın gözünde gördüm, heyecanlandım ve “unutulmayan” Kamer Genç’i yazmak istedim.”

UMUTSUZLUK NEDİR HİÇ BİLMEMİŞ GİBİ

“Kamer Genç’in hayatındaki tüm olayların mayası olan umudu ve inancı beni etkiledi.” diyen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir dağ adasında doğuyor Kamer Genç. Bir dağ adasından ancak kendine inanırsan çıkabilirsin. Koşullarıyla yaşamını göz önüne getirdiğinizde sanki umutsuzluk nedir hiç bilmemiş gibi gelir. Daima yürüyen ve kendi yolunu kendi açan bir isim. Bu hikayeler gömülü birer hazine gibidir. Bulup çıkarmam ve böyle onurlu hayatlarında mümkün olduğunu anlatmak gerek.”

KAMER GENÇ’İN HER KONUDA GERÇEKLİĞİ BU KADAR TARAFSIZ ORTAYA KOYMASI BENİ ŞAŞIRTMIŞTI

Kitabı hazırlarken şaşırdığı noktaları da anlatan Özcan, şunları kaydetti:

“1980’den 2016’ya kadar tüm Meclis tutanaklarını okudum. Danışma Meclisi’nde Kamer Genç’in YÖK’e karşı çıkışı ilgimi çekmişti. Kamer Genç solcu, sağcı değildi, komünist hiç değildi. Ama fikirlere saygılı, özgür bir bireydi. Üniversitelerdeki olayları bahane ederek bilimi yasaklayanlara “komünizmin faşizmin esasını öğretmediğimiz zaman, yarın komünizm propagandası yapan bir kişiyi yargılayan hâkim komünizmin ne olduğunu nereden öğrenecek?” der. Bugün hâlâ aynı soruda olmamız YÖK’ün eseri. Bugün Türkiye siyaset bilimi dersinde siyaset yapmayan diye uyarıların olduğu üniversitelere sahip. Kamer Genç’in her konuda gerçekliği bu kadar tarafsız ortaya koyması beni şaşırtmıştı.”

“Okuyucu Kamer Genç’in hikayesinden kendi payına düşeni alacaktır” ifadesiyle sözlerini sürdüren Özcan, “Artık kitap onlara emanet. Benim yazarken aldığım mesajı söyleyecek olursam, kişiler, kurumlar, ünvanlar değil mesele. Kendi değerlerini inşa etmiş ve buradan bir yaşam kurmuşsan bir hikayen olur. Gitgide aynılaştığımız bir çağda var olabilmek için kendi ayaklarımızın üstünde durmayı öğrenmeliyiz. Kamer Genç bunun mümkün olduğunu gösteren bir isim.” yorumunu yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL “AYDINLIĞA ÇAĞRI” PROJESİNİ BAŞLATTI

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı zorluklardan bahseden Tansu Özcan, intihar vakalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Aydınlığa Çağrı” projesini başlattığını söyledi. Bu projenin TÜLOV öncülüğünde yürütüldüğünü kaydeden Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“10 Ocak 2022 sabahı Enes Kara, kalmak zorunda olduğu tarikat evinde yaşadıklarından dolayı “yaşama sevincini kaybettiğini” söylediği bir not bırakarak intihar etti. Tıp Fakültesinde okuyan bir üniversite öğrencisinin yaşama sevincini yitirdiği ve bu hayattan vazgeçtiği bir düzende yaşıyoruz. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Özgür Özel “Gençler yalnız değilsiniz. Biz varız!” diyerek Aydınlığa Çağrı projesini başlattı. Bu proje TÜLOV’un öncülüğünde yürüttüğümüz kolektif bir iş. Cemaat yurdunda kalmak istemeyen ve bize ulaşan öğrenciler yaşama sevincini kaybetmesinler diye tüm Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin dayanışmasını örgütlüyoruz. 2 yıldır yüzlerce öğrencimiz oldu. Geçtiğimiz günlerde andık Enes Kara’yı ve çağrımızı yineledik. Yalnız olmadıklarını gördüklerinde umut ediyorlar. Bizde umudu örgütlüyoruz. Kitap bu açıdan hem öğrencilere hem okuyuculara umut veriyor.”

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

Yazar Tansu Özcan, gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile birlikte 27 Ocak 2024 Cumartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Kamer Genç Uyarmıştı: Siyasal İslam” adlı söyleşiye katılacak. Söyleşinin ardından imza günü düzenlenecek.