Koloğlu, söz konusu haberi, “Tartışmasız Türk Popüler Müziği'nin önemli sesiydi. 'Hasret' ya da 'Kadınım' bizim kuşağın unutamayacağı şarkılar. Yaşamı hızlı geçti, olağanüstü bir ses... Tanju Okan'ın hayatı film oluyor. Filmi Ay Yapım çekecek” diyerek duyurdu.

Koloğlu devamında şunları kaydetti:

"Film için iznin geçen yıl vefat eden Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan'ın annesi Semra Bahar'dan alındığını belirten Koloğlu, “Filmin yönetmeni Çukur'un da başarılı yönetmeni, Sinan Öztürk olacak. 'Tanju Okan'ın adına yakışır bir film yapmak istiyoruz' diyor, Ay Yapım cephesi. Film henüz emekleme aşamasında. 'Çok iyi bir araştırma yapmamız gerekir' diyor yapım tarafı.

Peki ne zaman? Şimdilik bir zaman verilemiyor. Net olan film için alınan izin ve araştırma çalışmalarına başlanması. Bir 'Kadınım' şarkı hikâyesi vardır. Çekilecek filmin en önemli sahnelerinden birine aday olacak duygusallıkta. Tanju Okan büyük aşkından uzakta kendini içkiye vermiştir. Dostu Mehmet Teoman ile birlikte oldukları bir zaman dilimi. Evde Serge Reggiani çalmakta. Mehmet Teoman'ın kaleminden 'Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere' sözleri. 'Kalk' diyor Tanju Okan'a Teoman ve kayda giriyorlar. Tek kayıt, üstünde hiçbir oynama yapılmadan... Duyduğum Mehmet Teoman'ın anıları, filmin gerçekleşmesine büyük katkı verecek. Kendisi ile görüşmeler yapılıyor.

Kim oynayabilir? Aklıma bir isim gelmedi. Sizinle paylaşayım dedim. Siz bu rolü hangi oyuncuya vermek istersiniz? Cevaplarınızı bekliyorum.”