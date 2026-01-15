'Sihrin Olimpiyatları' İstanbul'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

24–25 Ocak 2026 tarihlerinde Trump Sahne’de gerçekleşecek Türkiye Magic Festival, sihir sanatının dünyaca en prestijli organizasyonlarını düzenleyen FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magiques) standartlarında bir şampiyonayı Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşturuyor.

Avrupa’dan Asya’ya birçok ülkeden sihirbazın katılımıyla gerçekleşecek festival; yarışmalar, atölyeler ve gala şovlarıyla İstanbul’u iki günlüğüne uluslararası bir sihir sahnesine dönüştürecek.

SİHİR ŞAMPİYONLARINDA TEMSİL EDECEKLER

Festival kapsamında düzenlenecek FISM standartlarındaki yarışmada dereceye giren Türk sihirbazlar, Türkiye’yi uluslararası sihir şampiyonalarında temsil etme hakkı kazanacak. Gala şovlarında ise Türkiye’den Kıvanç & Burak, Almanya’dan Julius Frack ve Alana, Brezilya’dan Alain Simonov ve Tayvan’dan Cheng Chung Yao sahne alacak.

