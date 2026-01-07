Yargıtay'dan 'Şeker Portakalı' İçin Dikkat Çeken Karar: Tazminat Yolu Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos’un dünyaca ünlü eseri “Şeker Portakalı”nın Türkçe ismiyle ilgili açılan davada Yargıtay, tazminat yolunun önünü açtı.

Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos’un orijinal adı “Meu Pé de Laranja Lima” (Benim Tatlı Portakal Ağacım) olan eseri, Türkiye’de 35 yıl önce Aydın Emeç tarafından Şeker Portakalı ismiyle Türkçeleştirilmişti.

Ancak bu isim, yıllar sonra yayınevi ile çevirmenin ailesini mahkemelik etti.

130 BASKI SONRA TELİF KRİZİ

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Can Yayınları, Aydın Emeç’in çevirisiyle 130 baskı yapan kitabı, bir süre sonra başka bir tercümanla yeniden yayınlamaya başladı. Ancak yayınevi, yeni çeviride de Aydın Emeç’in kitaba verdiği Şeker Portakalı ismini kullanmaya devam etti. Bunun üzerine Aydın Emeç’in oğlu Ali Selim Emeç, ismin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 2019 yılında 130 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Davaya bakan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ile istinaf mahkemesi, çevirmenin kitap ismini belirlerken bağımsız bir emeği olmadığını belirterek davayı reddetti.

TAMİNAT YOLU AÇILDI

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise, Şeker Portakalı isminin orijinal metnin birebir tercümesi olmadığını, çevirmenin eserin ruhunu yansıtan, kişisel yaratıcılığını ve yorumunu katarak özgün bir isim tercih ettiğini belirterek yerel mahkeme ve istinaf kararlarını bozdu. Davada tazminat yolunun önü açılmış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi