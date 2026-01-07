Yargıtay'dan 'Şeker Portakalı' İçin Dikkat Çeken Karar: Tazminat Yolu Açıldı

Yargıtay, Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos’un ünlü eseri 'Şeker Portakalı'nın Türkçe ismini ilişkin açılan davada son noktayı koydu. Yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay, ismin izinsiz kullanımı nedeniyle tazminat yolunu açtı.

Son Güncelleme:
Yargıtay'dan 'Şeker Portakalı' İçin Dikkat Çeken Karar: Tazminat Yolu Açıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos’un dünyaca ünlü eseri “Şeker Portakalı”nın Türkçe ismiyle ilgili açılan davada Yargıtay, tazminat yolunun önünü açtı.

Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos’un orijinal adı “Meu Pé de Laranja Lima” (Benim Tatlı Portakal Ağacım) olan eseri, Türkiye’de 35 yıl önce Aydın Emeç tarafından Şeker Portakalı ismiyle Türkçeleştirilmişti.

Ancak bu isim, yıllar sonra yayınevi ile çevirmenin ailesini mahkemelik etti.

130 BASKI SONRA TELİF KRİZİ

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Can Yayınları, Aydın Emeç’in çevirisiyle 130 baskı yapan kitabı, bir süre sonra başka bir tercümanla yeniden yayınlamaya başladı. Ancak yayınevi, yeni çeviride de Aydın Emeç’in kitaba verdiği Şeker Portakalı ismini kullanmaya devam etti. Bunun üzerine Aydın Emeç’in oğlu Ali Selim Emeç, ismin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 2019 yılında 130 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Davaya bakan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ile istinaf mahkemesi, çevirmenin kitap ismini belirlerken bağımsız bir emeği olmadığını belirterek davayı reddetti.

TAMİNAT YOLU AÇILDI

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise, Şeker Portakalı isminin orijinal metnin birebir tercümesi olmadığını, çevirmenin eserin ruhunu yansıtan, kişisel yaratıcılığını ve yorumunu katarak özgün bir isim tercih ettiğini belirterek yerel mahkeme ve istinaf kararlarını bozdu. Davada tazminat yolunun önü açılmış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Yargıtay Telif
Son Güncelleme:
Nilüfer Kent Tiyatrosu, 2025 Yılını 98 Oyunla Tamamladı Nilüfer Kent Tiyatrosu'ndan 98 Oyunla Yıla Veda
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Masumiyet Müzesi İçin Geri Sayım: Yayın Tarihi Belli Oldu Masumiyet Müzesi İçin Geri Sayım Başladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü! 5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü!
Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Adliye Vurgununda Detaylar Ortaya Çıktı: Organize Yapı Deşifre Oldu! İşte Yeni Görüntüler Adliye Vurgununda Organize Yapı Deşifre Oldu! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar! 4 Şüpheli Gözaltında