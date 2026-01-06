Masumiyet Müzesi İçin Geri Sayım: Yayın Tarihi Belli Oldu

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanından aynı adla uyarlanan dizi, 13 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Orhan Pamuk'un romanından uyarlanan "Masumiyet Müzesi" dizisi 13 Şubat'ta yayınlanacak.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, çevrildiği 60'tan fazla dilde milyonlarca okura ulaşan roman ile çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan aynı adlı müze, 9 bölümlük diziye konu oldu. Dizi tüm dünyada eş zamanlı yayınlanacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay otururken, senaryosunu Ertan Kurtulan kaleme aldı.

KADRODA HANGİ İSİMLER VAR?

Ay Yapım imzası taşıyan dizide başrolleri Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir paylaşıyor. Kadroda ayrıca Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal da yer alıyor.

Yapım, 1970'lerin İstanbul'unda varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında başlayan fırtınalı ilişkiyi, aşkın, mutluluğun, takıntının, özlemin ve kaçırılmış ihtimallerin izinde çok katmanlı bir anlatıyla ekrana taşıyor.

Kaynak: AA

