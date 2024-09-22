Sanat Dünyasında Yankı Uyandıran Keşif: Mozart'ın Hiç Duyulmamış Bir Eseri Ortaya Çıktı!

Klasik Batı Müziği'nin dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın daha önce duyulmamış bir eseri Almanya'daki bir kütüphanede bulundu. Leipzig Şehir Kütüphaneleri'nin yaptığı açıklamaya göre; 1760'ların ikinci yarısında yani sanatçının çocukluğunda bestelendiği tahmin edilen eser, yaylı çalgılar üçlüsü için 7 küçük hareketten oluşuyor ve eserin tamamı yaklaşık 12 dakika sürüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Mozart'ın müzik eserlerinin tamamını kronolojik olarak sıralayan Köchel Dizini'nin son versiyonu üzerinde çalışan araştırmacılar, Leipzig'deki müzik kütüphanesinde "Ganz kleine Nachtmusik" adlı eseri buldu.

İLK KEZ İCRA EDİLDİ

Yeni bulunan el yazmasının Mozart tarafından kağıda geçirilmediği, 1780 civarında çıkarılmış bir kopya olduğunun düşünüldüğü de bildirildi. Eserin Mozart'ın ilk İtalya seyahatinden önce bestelendiği tahmin ediliyor. Yeni bulunan ve "Ganz kleine Nachtmusik" diye adlandırılan eser, Salzburg'da bir yaylı çalgılar üçlüsü tarafından icra edildi.

Salzburg merkezli Uluslararası Mozart Vakfı'ndan Ulrich Leisinger konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Mozart'ın şimdiye kadar piyano müziği, arya ve senfonilerin bestecisi olarak bilindiğini ancak sanatçının babasının oda müziklerine de işaret ettiğini vurguladı.

Kaynak: Independent Türkçe