Kym Mazelle, 28 Eylül'de İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşuyor

Amerikalı sanatçı Kym Mazelle, 28 Eylül'de İstanbul'da konser verecek. Sanatçı, Dj Artemis, Kum ve Selda Bağcan'la aynı sahneyi paylaşacak.

Kym Mazelle, 28 Eylül'de İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşuyor

Avrupa ve Birleşik Krallık’ta house müziğinin yayılmasında öncü rol oynayan ABD'li şarkıcı Kym Mazelle, 28 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak.

Müziğinde house, disco, soul ve pop müziğini birleştiren sanatçı, "Beynelminel Bir Buluşma" etkinliği kapsamında Dj Artemis, Kum ve Selda Bağcan'la aynı sahneyi paylaşacak.

Müzik kariyerinde 37 yılı geride bırakan sanatçı, ilk kez 1990'lı yıllarda Türkiye’de konser verdi.

Sanatçı, Mick Jagger, Chaka Khan, David Guetta ve Grace Jones gibi ünlü isimlerle çalışarak müzik dünyasında önemli bir iz bıraktı.

Kaynak: AA

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