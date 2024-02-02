Quentin Tarantino'nun son filminde Brad Pitt oynayacak

Quentin Tarantino'nun son filmi 'The Movie Critic'te Brad Pitt rol alacak.

Quentin Tarantino'nun son filminde Brad Pitt oynayacak

T24'ün aktardığına göre, Brad Pitt'in yönetmen Quentin Tarantino'nun son filmi olacak olan 'The Movie Critic'te rol alacağı belirtildi.

İkili daha önce 2019'da Once Upon a Time in Hollywood'da (Bir Zamanlar... Hollywood'da), 2009'da Inglourious Basterds'ta (Soysuzlar Çetesi) ve 1993'te Tarantino'nun yazarlarından olduğu True Romance'te (Çılgın Romantik) birlikte çalışmıştı.

Los Angeles'ta geçecek 'The Movie Critic'in Tarantino'nun yöneteceği son film olacağı belirtiliyor. 1977 yılında geçecek film, The Popstar Pages diye bir dergide çalışan film eleştirmenini konu alacak.

Tarantino karakterle ilgili olarak, "Gerçekten dolu bir hayat yaşamış ama hiç gerçekten ünlü olmamış, bu porno dergisi için film eleştirileri yazan kişiyi anlatacak" demişti. Tarantino karakterin "çok küfrettiğini, ırkçı ifadeler kullandığını ama çok da komik olduğunu" ifade etmişti.

Deadline'a göre Pitt, filmde rol alacak, ancak oyuncunun hangi karakteri canlandıracağıyla ilgili bilgi verilmedi.

Etiketler
Brad Pitt
Menemene lezzet katıyormuş... Üstelik yarım bardak eklemeniz bile yetiyor Menemene lezzet katıyormuş... Üstelik yarım bardak eklemeniz bile yetiyor
Kent, depremde yıkılmıştı; Hatay’daki iki tarihi yapı “Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras” listesine aday gösterildi Hatay’daki iki tarihi yapı “Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras” listesine aday gösterildi
Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim
İstanbul aşkıyla bilinen yazar Mario Levi hayatını kaybetti İstanbul aşkıyla bilinen yazar Mario Levi hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek! Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek!
Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi