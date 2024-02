Quentin Tarantino'nun son filminde Brad Pitt oynayacak

T24'ün aktardığına göre, Brad Pitt'in yönetmen Quentin Tarantino'nun son filmi olacak olan 'The Movie Critic'te rol alacağı belirtildi.

İkili daha önce 2019'da Once Upon a Time in Hollywood'da (Bir Zamanlar... Hollywood'da), 2009'da Inglourious Basterds'ta (Soysuzlar Çetesi) ve 1993'te Tarantino'nun yazarlarından olduğu True Romance'te (Çılgın Romantik) birlikte çalışmıştı.

Los Angeles'ta geçecek 'The Movie Critic'in Tarantino'nun yöneteceği son film olacağı belirtiliyor. 1977 yılında geçecek film, The Popstar Pages diye bir dergide çalışan film eleştirmenini konu alacak.

Tarantino karakterle ilgili olarak, "Gerçekten dolu bir hayat yaşamış ama hiç gerçekten ünlü olmamış, bu porno dergisi için film eleştirileri yazan kişiyi anlatacak" demişti. Tarantino karakterin "çok küfrettiğini, ırkçı ifadeler kullandığını ama çok da komik olduğunu" ifade etmişti.

Deadline'a göre Pitt, filmde rol alacak, ancak oyuncunun hangi karakteri canlandıracağıyla ilgili bilgi verilmedi.