Osmanlı tarihi çalışmalarıyla tanınan Profesör Cornell H. Fleischer hayatını kaybetti

hicago Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Tarih Bölümü’nde çalışmalarını sürdüren Fleischer’in ölüm haberi, üniversitenin internet sayfasından duyuruldu.

Açıklamada, "Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri ve Tarihi Bölümlerinde Kanuni Dönemi Osmanlı ve Modern Türkiye Çalışmaları Profesörü Cornell Fleischer’in Chicago’daki evinde beklenmedik bir şekilde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi.

ArtDog'un haberine göre, Chicago Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan anma bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

"Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Âli (Osmanlı İmparatorluğu’nda Aydın ve Bürokrat Tarihçi Mustafa Âli) (1986), adlı kitabı büyük beğeni topladı ve büyük ölçüde arşiv kaynaklarına dikkatin hakim olduğu bir alana el yazması ve anlatı kaynaklarının hassas bir yorumunu getirerek alanda devrim yaratmasıyla itibar kazandı.

Bu kitabın yayınlanmasının ardından Fleischer 1988’de MacArthur Bursu ile ödüllendirildi. Profesör, Osmanlı geçmişi araştırmalarına getirdiği kültürel bağlamın derinliğinin yanı sıra Osmanlıca, modern Türkçe, Arapça ve Farsçaya olağanüstü hakimiyetiyle tanınıyordu. Yıllarca Osmanlı’nın evrensel imparatorluk iddiaları, mezhepleştirme, erken modern dönemde imparatorlukta bürokratik bir sınıfın yükselişi ve Osmanlı rönesansı meselesi gibi konulara değindi. Alanındaki genç akademisyenlere iyi bir mentor olan profesör, Osmanlı dünyası ve ötesine dair çalışan birkaç nesil tarihçiyi özveri ve titizlikle yetiştirdi. Mirasının Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye’deki Osmanlı araştırmalarını önemli ölçüde etkilediği söylenebilir."

İSTANBUL'DA YILLAR GEÇİRDİ

1950 yılında ABD’li bir diplomatın oğlu olarak doğan Cornell, gençliğinde ve yüksek lisans öğrencisi olarak dünyanın birçok yerinde yaşadı. Kahire, Bağdat ve İstanbul’da yıllar geçirdi. Kahire ve İstanbul’a ömür boyu devam edecek bir sevgi duydu ve bu sevgi kariyeri boyunca tüm çalışmalarına yansıdı. Brown Üniversitesi’nde bir yıl okuduktan sonra, Arapça eğitimi almak üzere 'eleştirel dil' lisans öğrencisi olarak Princeton’a transfer oldu ve 1982’de Princeton’ın Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nden doktora derecesiyle mezun oldu. Ohio Eyalet Üniversitesi ve St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nde görev yapan Fleisher, 1993’te Chicago Üniversitesi fakültesine katıldı.