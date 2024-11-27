Oscar Ödüllü 'Milyoner' Filminin 16 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor

2008'in Oscar ödüllü filmi Milyoner'in (Slumdog Millionaire) devam filmi çekilecek. Eski Netflix yöneticisi Swati Shetty ve Grant Kessman tarafından yeni kurulan bir yapım şirketi olan Bridge7, Milyoner filminin devam filmini ve TV haklarını satın aldı.

Deadline'ın haberine göre, ikilinin yakın zamanda kurduğu yapım şirketi tarafından çekilecek olan ilk film olduğu açıklandı. 2008 yapımı filmde başrolü oynayan Dev Patel ve Freida Pinto'nun veya orijinal oyuncu kadrosunun ikinci film için geri dönüp dönmeyeceklerinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Dünya çapında gişe rekorları kıran Milyoner filmi, En İyi Yönetmen ve En İyi Film dahil 8 Oscar, 4 Altın Küre ve 7 BAFTA ödülü kazanmıştı. Filmin müziğini yapan A.R. Rahman bestelediği Jai Ho şarkısıyla iki Oscar ödülü aldı. 15 milyon dolar bütçeyle çekilen film, dünya çapında 378 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Danny Boyle tarafından yönetilen ve Vikas Swarup'un Q and A kitabından uyarlanan Simon Beaufoy tarafından yazılan Slumdog Millionaire, Mumbai'nin gecekondu mahallelerinde yaşadığı zorluklarla dolu hayatı ona Kim Milyoner Olmak İster türünde bir bilgi yarışması kazanmak için ihtiyaç duyduğu cevapları veren, ilk uzun metrajlı filminde Dev Patel tarafından canlandırılan 18 yaşındaki Jamal'ın hikayesini konu alıyor.

Kaynak: Deadline