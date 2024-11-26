Cem Yılmaz'dan İzleyicisine Büyük Jest

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, olumsuz hava koşulları nedeniyle biletini ileri bir tarihe ertelemek isteyen izleyicisine verdiği yanıt olay oldu.

Passo üzerinden, Cem Yılmaz’ın stand-up gösterisine bilet alan bir vatandaş, Ankara’dan İstanbul’a gelmenin olumsuz hava koşulları nedeniyle riskli olacağını savunarak bilet şirketine, biletini erteletme talebiyle mesaj attı. Şirketten olumsuz yanıt alan izleyici çareyi bu kez ünlü komedyen Cem Yılmaz’a yazmakta buldu.

X hesabı üzerinden Cem Yılmaz’a bir mesaj yazan vatandaş, “Selamlar Cem abi, bu hava koşullarında bir çözüm yolu bulunamaz mı acaba? Yola çıkıp mağdur olmak veya kaza riskine girmek, tehlikeli bir durum oluşturmaz mı?” sorusunu sordu.

Selamlar @CMYLMZ abi, bu hava koşullarında bir çözüm yolu bulunamaz mı acaba ? Yola çıkıp mağdur olmak veya kaza riskine girmek , tehlikeli bir durum oluşturmaz mı ? @passo_com_tr @fikirsanat pic.twitter.com/Klb4U7WDzX — emrecan seven (@emrecanse7en) November 25, 2024

İzleyicisine yanıt veren Cem Yılmaz ise “Madem bana yazdın…” dediği sözlerinde, "Sevgili abicim, eğer sorununu çözemediysen, biletini iade edemediysen ki bunun mümkün olduğunu düşünüyorum, ben seni istediğin tarihte misafir ederim söz madem bana yazdın , çözümle geldim” dedi.