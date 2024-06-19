Noam Chomsky'nin eşinden 'ölüm' iddialarına yanıt

95 yaşındaki ABD'li entelektüel ve dilbilimci Noam Chomsky'nin eşi Wasserman, ölüm iddialarını yalanlayarak Chomsky'nin iyi olduğunu söyledi.

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Noam Chomsky'nin eşinden 'ölüm' iddialarına yanıt

ABD'li entelektüel ve dilbilimci Noam Chomsky hakkındaki 'ölüm' iddialarının bazı basın-yayın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının ardından eşi Valeria Wasserman, konu hakkında açıklama yaptı. Fransa'nın AFP haber ajansına e-posta yoluyla açıklamada bulunan Wasserman, ölüm iddialarına ilişkin, "Bu, yanlış. O iyi" dedi.

Brezilya'nın Folha de Sao Paulo gazetesi, Chomsky'nin geçen yıl geçirdiği inme sebebiyle konuşmakta ve bedeninin sağ tarafını hareket ettirmekte zorluk çekmesinin ardından yakın zaman önce hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı. Noam Chomsky'nin, bir süredir tedavi gördüğü Sao Paulo kentindeki hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: TEDAVİSİ EVDE DEVAM EDECEK

AA'nın aktardığına göre, Sao Paulo'daki Özel Beneficiencia Portekiz Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Chomsky'nin taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi.

Modern dilbiliminin kurucusu olarak kabul edilen Chomsky, Orta Doğu'daki çatışma ve jeopolitik konularda da 100'den fazla kitap yazdı.

Kaynak: AA

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