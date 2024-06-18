Emilia Clarke, neden House of the Dragon'ı izlemediğini açıkladı

House of the Dragon'ı nedenhala izlemediği sorulan Emilia Clarke, “Kendi deneyimimden çok memnundum, çok mutluydum. Sanırım yenisini izlemek bana garip geldi" dedi.

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Emilia Clarke, neden House of the Dragon'ı izlemediğini açıkladı

Emmy ödüllü Game of Thrones dizinin yıldızı Emilia Clarke, Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon hakkında konuştu.

37 yaşındaki oyuncu "Hala izleyemiyorum. Neden bilmiyorum. Kendi deneyimimden çok memnundum, çok mutluydum. Sanırım yenisini izlemek bana garip geldi" dedi.

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House of Dragon, 16 Haziran'da 2. sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizide Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno ve Rhys Ifans gibi isimler rol alıyor.

George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan dizi, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve House Targaryen'in hikayesini anlatıyor.

Clarke, Game of Thrones dizisinde "Daenerys Targaryen" rolünü canlandırmıştı.

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