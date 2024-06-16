Canozan: Mutlu şarkılar dinlenmiyor

Yeni kuşağın başarılı yıldızlarından Canozan, "Hissettiğim önemli duyguları müziğime yansıtmaya çalışıyorum. Mutluysam mutlu şarkılar, mutsuzsam mutsuz şarkılar yapıyorum ancak mutlu olanlar pek dinlenmiyor" dedi.

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Canozan: Mutlu şarkılar dinlenmiyor

Kendine has bir dinleyici kitlesine sahip olan Canozan, müzikal yaklaşımını ve üretim sürecini anlattı.

2023'ün kendisi için üretken bir yıl olduğunu ifade eden Canozan, "Sürekli bir şeyler üretme isteği duyan bir insanım. Özellikle müzik dinlediğinde hemen üretme gazına geliyorum. Ritmik bir çalışma düzenim yok, ilham geldiğinde harekete geçiyorum. Kendimi zorlamadan doğal bir akış içinde şarkılarımı yazıyorum" dedi.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in sorularını yanıtlayan Canozan şöyle konuştu:

"DUYGULARIMI EN DOĞAL HALİYLE İLETMEK İSTİYORUM"

- Bence vokali en temiz ve yalın biçimde kullanan müzisyenlerden birisiniz ve bu günümüz müziğinin prodüksiyon ezberlerine de biraz ters diye düşünüyorum ama dinleyici ile doğrudan iletişim kurmak için temiz bir vokali tercih ediyorsunuz diye de bir fikrim var.

Kesinlikle katılıyorum. Vokalin temiz ve yalın olması, dinleyiciyle doğrudan bir bağ kurmayı sağlıyor. Günümüz müziğinde prodüksiyon teknikleri genellikle vokalleri işleyip dijital efektlerle süslemeye yönelik. Aslında ben de çok seviyorum efektleri ama yaptığım müzik türü itibarıyla çok işlenmiş sesler uyuşmuyor. Canozan olarak yaptığım müzikte duygularımı en doğal haliyle iletmek istiyorum. Bu yüzden vokalimi olabildiğince temiz ve sade tutmaya özen gösteriyorum. Vokal performansı konserin en önemli parçası. İnsanlar duygusal bir dışavurum duymayı bekliyorlar vokalden.

"MUTLU ŞARKILAR DİNLENMİYOR"

- Şarkılarınızdan hep yüksek duygular akıyor. Duygular hem yaşamda hem müzikte sizin için nasıl bir anlam taşıyor?

Duygular insan hayatının merkezinde yer alıyor. Ben de tabii ki bu bilginin farkında olarak yaşıyorum. Hissettiğim önemli duyguları müziğime yansıtmaya çalışıyorum. Mutluysam mutlu şarkılar, mutsuzsam mutsuz şarkılar yapıyorum ancak mutlu olanlar pek dinlenmiyor. (Gülüyor) Müzik benim için bir ifade aracı, içimde biriken duyguları dışa vurmanın en etkili yolu. Yaşamda da müzikte de duygularımın peşinden gitmeyi onları özgürce ifade edebilmeyi önemsiyorum.

"HER ŞEY HIZLI VE YÜZEYSEL ŞEKİLDE TÜKETİLİYOR"

- Duygular demişken, malum sosyal medya çağındayız ve her şeyin paketleyip ambalajlanarak sunulduğu bir algı düzeyinde yaşıyoruz, bundan duygular da kaçamıyor. Böyle bir çağda kalıplardan uzaklaşıp yaratıma duyguları aktarmak için kendinizi nasıl dinliyorsunuz?

Her dönemde farklı kalıplar ve dogmalar oluşur. Bu kalıplara bakarken dönemsel ve kalıcı olanları ayırmalıyız. Sosyal medya ve dijital iletişim çağında her şeyin hızlı ve yüzeysel bir şekilde tüketildiği bir dönemdeyiz. Bu, müziği de etkiliyor ve dönemin müzikal kimliğini oluşturuyor. Ancak hep olduğu gibi bu dönemde geçecek ve kalıcı olanlar kendini belli edecektir. Müzik yaparken kendimi sosyal medyanın etkilerinden uzak tutmaya çalışıyorum. İlham geldiğinde o anki hislerimi yakalamak ve onları en saf haliyle şarkılara dökmek benim için önemli.

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