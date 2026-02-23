Nilüfer Kent Tiyatrosu, 'Lüküs Hayat' ile İstanbul'a Geliyor

Nilüfer Kent Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun en köklü müzikallerinden biri olan 'Lüküs Hayat' ile İstanbul'a geliyor. Ölümsüz eser 5 gün boyunca seyircisiyle buluşacak.

Nilüfer Kent Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun en köklü müzikallerinden biri olan “Lüküs Hayat” ile İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

1933 yılında besteleri Cemal Reşit Rey, güfteleri ise Ekrem Reşit Rey imzasını taşıyan bu ölümsüz eser, yeni sezonda çağdaş bir yorumla sahneye taşınıyor.

Yönetmenliğini Oğuz Utku Güneş’in üstlendiği yapımın güncel metni, Oğuz Utku Güneş’in yanı sıra Arzu Daştan Mutlu ve Gökçe Işıl Tuna tarafından kaleme alındı. Müzik direktörlüğünü Nadir Kaya’nın yaptığı müzikalin koreografisi Pınar Ataer’e, sahne tasarımı Samet Sert’e, kostüm tasarımı Deniz Göl’e ait.

Müzik, dans ve mizahın iç içe geçtiği “Lüküs Hayat”, yalnızca nostaljik bir buluşma değil; aynı zamanda bugünün seyircisine göz kırpan dinamik bir sahneleme sunuyor. Farklı sahne tasarımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla yapım, izleyicisini hem güldüren hem de düşündüren bir atmosfer vadediyor.

Oyun Takvimi

  • 25 Şubat 2026 – 15.00 & 20.00 - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi
  • 26 Şubat 2026 – 20.00 - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi
  • 27 Şubat 2026 – 15.00 & 20.00 - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi
  • 3 Mart 2026 – 20.00 - İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi
  • 4 Mart 2026 – 15.00 & 20.00 - İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

