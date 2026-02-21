Yalçın Özden İçin Kritik 48 Saat: Ünlü Oyuncunun Son Durumu Ne?

Beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakıma kaldırılan ünlü komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Yeğeni Onur Özden, usta oyuncunun bilincinin kapalı olduğunu ve ameliyat sonrası 48 saat kritik sürecin beklendiğini açıkladı.

1980'li yılların unutulmaz isimlerinden olan ve "Figüran Osman" tiplemesiyle hafızalara kazınan komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama ailesinden geldi. 78 yaşındaki Özden'in ailesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Yalçın Özden'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Onur Özden, amcasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

NTV'ye konuşan Onur Özden, amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve dün ameliyat olduğunu ifade etti.

KRİTİK 48 SAAT

Doktorların vücut fonksiyonlarını kullanabileceğini belirttiğini ifade eden Özden, “48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Yarın uyandırmayı bekliyorlar” dedi. “Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz" diyen Yalçın Özden'in yeğeni "Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?

1947'de Kars'ta dünyaya gelen Yalçın Özden, 1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle şöhreti yakaladı. Çocuk yaştan itibaren tiyatroya ilgilisi olduğnu ifade eden ünlü isim, birçok projede boy gösterdi Özden, "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle hafızalarda yer etti.

