Oscar'dan Önce Son Çıkış... 'One Battle After Another' BAFTA'yı Sildi Süpürdü
Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen ve bu yıl 79'uncusu düzenlenen BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. 'One Battle After Another', En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 6 ödül alırken, dönem vampir destanı 'Sinners' ve gotik korku 'Frankenstein' üçer ödülle yetindi.
Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, dün gece İngiltere’nin başkenti Londra'daki Royal Festival Hall'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
'One Battle After Another', En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 6 büyük ödül kazandı. ‘Hamnet’ filmindeki oyunculuğuyla Jessie Buckley, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülürken, ‘I Swear’ filmindeki performansıyla Robert Aramayo, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.
BAFTA Ödülleri 2026: Kazananların tam listesi
EN İYİ FİLM
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ YÖNETMEN
- One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson
- Bugonia/ Yorgos Lanthimos
- Sentimental Value/ Joachim Trier
- Hamnet/ Chloe Zhao
- Sinners/ Ryan Coogler
- Marty Supreme/ Josh Safdie
KAZANAN: One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson
EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Robert Aramayo/ I Swear
- Timothee Chalamet/ Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another
- Ethan Hawke/ Blue Moon
- Michael B. Jordan/ Sinners
- Jesse Plemons/ Bugonia
KAZANAN: Robert Aramayo/ I Swear
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Benicio Del Toro/ One Battle After Another
- Jacob Elordi/ Frankenstein
- Paul Mescal/ Hamnet
- Sean Penn/ One Battle After Another
- Peter Mullan/ I Swear
- Stellan Skarsgard/ Sentimental Value
KAZANAN: Sean Penn/ One Battle After Another
YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
KAZANAN: Robert Aramayo
EN İYİ KADIN OYUNCU
- Jessie Buckley/ Hamnet
- Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson/ Song Sung Blue
- Chase Infiniti/ One Battle After Another
- Emma Stone/ Bugonia
- Renate Reinsve/ Sentimental Value
KAZANAN: Jessie Buckley/ Hamnet
EN İYİ BRİTANYA YAPIMI FİLM
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H Is for Hawk
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
KAZANAN: Hamnet
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Odessa A’zion/ Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value
- Wunmi Mosaku/ Sinners
- Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor/ One Battle After Another
- Emily Watson/ Hamnet
KAZANAN: Wunmi Mosaku/ Sinners
EN İYİ OYUNCU KADROSU
- I Swear
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
KAZANAN: I Swear
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- The Voice of Hind Rajab
- Sirat
KAZANAN: Sentimental Value
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
- Sinners
- I Swear
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Sentimental Value
KAZANAN: Sinners
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
- One Battle After Another
- Hamnet
- Pillion
- Bugonia
- The Ballad of Wallis Island
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
- Frankenstein
- Hamnet
- Sinners
- Wicked: For Good
- Marty Supreme
KAZANAN: Frankenstein
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus
KAZANAN: Avatar: Fire and Ash
EN İYİ KURGU
- F1
- A House of Dynamite
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
KAZANAN: Frankenstein
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
KAZANAN: Sinners
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
KAZANAN: Frankenstein
EN İYİ BELGESEL
- 2000 Meters To Andriivka
- Apocalypse In The Tropics
- Cover-Up
- Mr Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
KAZANAN: Mr Nobody Against Putin
EN İYİ SES
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Warfare
KAZANAN: F1
EN İYİ ÇOCUK VE AİLE FİLMİ
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
KAZANAN: Boong
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
- Elio
- Little Amelie
- Zootropolis 2
KAZANAN: Zootropolis 2
EN İYİ İLK FİLM (BRİTANYA YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)
- The Ceremony
- My Father’s Shadow
- Pillion
- A Want In Her
- Wasteman
KAZANAN: My Father's Shadow
BRİTANYA YAPIMI KISA ANİMASYON
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
KAZANAN: Two Black Boys In Paradise
BRİTANYA YAPIMI KISA FİLM
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
KAZANAN: This Is Endometriosis
Kaynak: DHA