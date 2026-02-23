Oscar'dan Önce Son Çıkış... 'One Battle After Another' BAFTA'yı Sildi Süpürdü

Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen ve bu yıl 79'uncusu düzenlenen BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. 'One Battle After Another', En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 6 ödül alırken, dönem vampir destanı 'Sinners' ve gotik korku 'Frankenstein' üçer ödülle yetindi.

Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, dün gece İngiltere’nin başkenti Londra'daki Royal Festival Hall'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

'One Battle After Another', En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 6 büyük ödül kazandı. ‘Hamnet’ filmindeki oyunculuğuyla Jessie Buckley, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülürken, ‘I Swear’ filmindeki performansıyla Robert Aramayo, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

BAFTA Ödülleri 2026: Kazananların tam listesi

EN İYİ FİLM

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ YÖNETMEN

  • One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson
  • Bugonia/ Yorgos Lanthimos
  • Sentimental Value/ Joachim Trier
  • Hamnet/ Chloe Zhao
  • Sinners/ Ryan Coogler
  • Marty Supreme/ Josh Safdie

KAZANAN: One Battle After Another/ Paul Thomas Anderson

EN İYİ ERKEK OYUNCU

  • Robert Aramayo/ I Swear
  • Timothee Chalamet/ Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another
  • Ethan Hawke/ Blue Moon
  • Michael B. Jordan/ Sinners
  • Jesse Plemons/ Bugonia

KAZANAN: Robert Aramayo/ I Swear

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

  • Benicio Del Toro/ One Battle After Another
  • Jacob Elordi/ Frankenstein
  • Paul Mescal/ Hamnet
  • Sean Penn/ One Battle After Another
  • Peter Mullan/ I Swear
  • Stellan Skarsgard/ Sentimental Value

KAZANAN: Sean Penn/ One Battle After Another

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

KAZANAN: Robert Aramayo

EN İYİ KADIN OYUNCU

  • Jessie Buckley/ Hamnet
  • Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson/ Song Sung Blue
  • Chase Infiniti/ One Battle After Another
  • Emma Stone/ Bugonia
  • Renate Reinsve/ Sentimental Value

KAZANAN: Jessie Buckley/ Hamnet

EN İYİ BRİTANYA YAPIMI FİLM

  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H Is for Hawk
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

KAZANAN: Hamnet

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

  • Odessa A’zion/ Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku/ Sinners
  • Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor/ One Battle After Another
  • Emily Watson/ Hamnet

KAZANAN: Wunmi Mosaku/ Sinners

EN İYİ OYUNCU KADROSU

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

KAZANAN: I Swear

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • The Voice of Hind Rajab
  • Sirat

KAZANAN: Sentimental Value

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

  • Sinners
  • I Swear
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value

KAZANAN: Sinners

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

  • One Battle After Another
  • Hamnet
  • Pillion
  • Bugonia
  • The Ballad of Wallis Island

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Sinners
  • Wicked: For Good
  • Marty Supreme

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • How to Train Your Dragon
  • The Lost Bus

KAZANAN: Avatar: Fire and Ash

EN İYİ KURGU

  • F1
  • A House of Dynamite
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

KAZANAN: Sinners

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ BELGESEL

  • 2000 Meters To Andriivka
  • Apocalypse In The Tropics
  • Cover-Up
  • Mr Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

KAZANAN: Mr Nobody Against Putin

EN İYİ SES

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Warfare

KAZANAN: F1

EN İYİ ÇOCUK VE AİLE FİLMİ

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootropolis 2

KAZANAN: Boong

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

  • Elio
  • Little Amelie
  • Zootropolis 2

KAZANAN: Zootropolis 2

EN İYİ İLK FİLM (BRİTANYA YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI)

  • The Ceremony
  • My Father’s Shadow
  • Pillion
  • A Want In Her
  • Wasteman

KAZANAN: My Father's Shadow

BRİTANYA YAPIMI KISA ANİMASYON

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

KAZANAN: Two Black Boys In Paradise

BRİTANYA YAPIMI KISA FİLM

  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

KAZANAN: This Is Endometriosis

2026 Oscar Adayları Açıklandı: Ödül Tarihinde Bir İlk! Rekor Kırdı

Kaynak: DHA

BAFTA Ödülleri Sinema Oscar
