Nick Cave: Kadın düşmanı değilim

Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Nick Cave, stüdyo albümü Murder Ballads'ın kadınlara yönelik şiddet içeren sözler içerdiği iddialarına yanıt verdi. Albümün sadece kadınlara değil herkese yönelik şiddet içerdiğini savunan Cave, müziğinin öfke yaratma kapasitesine sahip olmasından memnun olduğunu belirtti.

The Louis Theroux Podcast'in son bölümünde konuşan Nick Cave, "The Birthday Party (grubuyla) ilk şarkı sözlerimden bazıları, Murder Ballads kaydı, bu tür şeylerde kadınlara yönelik şiddet vardı ama aslında herkese yönelik şiddet vardı. Onlar sadece şiddet içeren kayıtlardı. O albümde ve ondan önceki şarkılarda kahraman kadınlar, kadın katiller ve olup biten her türlü şey vardı" dedi.

'KADIN DÜŞMANI DEĞİLİM'

NTV'nin aktardığına göre, bir gerilim yazarının şiddet içeren şeyler hakkında yazmaktan hoşlandığı gibi, belki şiddet içeren şeyler hakkında da yazabildiği için sadece dilin heyecanından keyif aldığını açıklayan Cave, "Şahsen kadın düşmanı değilim. Böyle eğilimlerim yok ama o günlerde şiddet içeren şarkılar yazmayı seviyordum" ifadelerini kullandı.

Sanatta sansürle ilgili tartışmalara da değinen Cave, punk'ların yaptığı bir numaralı şeyin insanların erdemlerine meydan okumak olduğunu söyledi. Cave, "Suların bu şekilde bulandırılması sanatın apaçık değeridir ve eğer sanatı bir tür doğru elekten geçirir ve tüm doğru olmayan kısımları çıkarırsak, elde ettiğimiz şey sadece mülayim ve ahlaki açıdan bariz olandır" diye konuştu.