Kültür Bakanı Ersoy, James Bond'un yapımcısı ile buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımcı James Brock ile görüştü.

Ersoy, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaştığı mesajda, "Görevimiz Tehlike, Dünya Savaşı Z, James Bond ve daha pek çok tanınmış filme imza atan yapımcı James Brock ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Uluslararası yapımlar için cazibe merkezi haline gelen ülkemiz, kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.