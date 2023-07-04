Zorla evlendirilmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu sosyal medyada yardım istedi; Bakanlık koruma altına aldı

15 yaşındaki kız çocuğu sosyal medyadan zorla evlendirildiğini duyurarak yardım istedi. Sosyal kullanıcıları çocuğun çığlıklarına kayıtsız kalmazken Bakanlık koruma altına alındığını açıkladı.

Zorla evlendirilmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu sosyal medyada yardım istedi; Bakanlık koruma altına aldı

GERÇEK GÜNDEM- HABER MERKEZİ

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirildiğine dair sosyal medyaya paylaşımlar yapılıyor. 

Kendisine "Elma Şekeri" diyen kız çocuğu, yazdığı mesajlarda zorla evlendirildiğini söyleyerek yardım istedi. Mesajında "Bir günüm kaldı. Bugün kınam yarın herkesin düğün dediği ama benim cenazem dediğim o gün olacak" dedi. 

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadeler de yer aldı:

"Biliyor musunuz benim görümcem düğüne gelmeyecek çünkü üniversite sınavları varmış. Benim küçük görümcem seneye liseye başlayacak. Ve çok güzel bir haberim daha var. Kocam evlendikten birkaç ay sonra benden çocuk isteyecek. Sanki ben çocuk değilmişim gibi...."

15 yaşındaki çocuğu paylaşımlarına sosyal medyada bazı kullanıcılar destek verdi. Abisinin paylaşımları öğrenmesi üzerine can güvenliğinden endişe eden kız çocuğu adres de paylaştı. Bunun üzerine Niğde Valiliği paylaşımları dikkate alarak harekete geçtiklerini açıkladı. 

KIZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise, yerel birimlerin verilen adrese gittiğini ve kız çocuğu hakkında bakım tedbir kararı alındığını duyurdu. Bakanlık, ilgililer hakkında hukuki sürecin de başlatıldığını duyurdu. 

Zorla evlendirilmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu sosyal medyada yardım istedi; Bakanlık koruma altına aldı - Resim : 1

Etiketler
Çocuk istismarı
Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı... Yaz aylarında çok iyi gidiyor! Asla bayatlamıyor ve kuru olmuyor... Pastane poğaçasının sırrı...
Van Gölü’nün saklı koyları ziyaretçilerini mest ediyor Van Gölü’nün saklı koyları ziyaretçilerini mest ediyor
Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor... Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor...
AİHM ‘asker intiharı’ davasında Türkiye’yi mahkum etti AİHM ‘asker intiharı’ davasında Türkiye’yi mahkum etti
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Yargıtay'dan kiracıları sevindirecek haber: Ev sahibinden istenebilecek Yargıtay'dan kiracıları sevindirecek haber: Ev sahibinden istenebilecek