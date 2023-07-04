Zorla evlendirilmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu sosyal medyada yardım istedi; Bakanlık koruma altına aldı

GERÇEK GÜNDEM- HABER MERKEZİ

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirildiğine dair sosyal medyaya paylaşımlar yapılıyor.

Kendisine "Elma Şekeri" diyen kız çocuğu, yazdığı mesajlarda zorla evlendirildiğini söyleyerek yardım istedi. Mesajında "Bir günüm kaldı. Bugün kınam yarın herkesin düğün dediği ama benim cenazem dediğim o gün olacak" dedi.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadeler de yer aldı:

"Biliyor musunuz benim görümcem düğüne gelmeyecek çünkü üniversite sınavları varmış. Benim küçük görümcem seneye liseye başlayacak. Ve çok güzel bir haberim daha var. Kocam evlendikten birkaç ay sonra benden çocuk isteyecek. Sanki ben çocuk değilmişim gibi...."

15 yaşındaki çocuğu paylaşımlarına sosyal medyada bazı kullanıcılar destek verdi. Abisinin paylaşımları öğrenmesi üzerine can güvenliğinden endişe eden kız çocuğu adres de paylaştı. Bunun üzerine Niğde Valiliği paylaşımları dikkate alarak harekete geçtiklerini açıkladı.

KIZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise, yerel birimlerin verilen adrese gittiğini ve kız çocuğu hakkında bakım tedbir kararı alındığını duyurdu. Bakanlık, ilgililer hakkında hukuki sürecin de başlatıldığını duyurdu.